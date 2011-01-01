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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne F1 kaskı!

Çevik Kuvvet artık Formula 1 pilotlarının da kullandığı 'kulaklıklı' kasklardan takacak...

01 Ocak 2011 02:00

T24 - İstanbul Emniyeti, 'orantısız' güç kullanımına karşı harekete geçti... Çevik Kuvvet artık Formula 1 pilotlarının da kullandığı 'kulaklıklı' kasklardan takacak. Amaç tek noktadan kontrol. Kasklar 1 Mayıs'ta görücüye çıkıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, toplumsal olaylarda yaşanan kargaşanın önüne geçmek için Çevik Kuvvet polisini tek bir noktadan kontrol edecek. Polis, F1 pilotlarının da kullandığı kasklardan takacak. Talimatlar artık megafonla değil kulaklıkla bildirilecek. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, öğrenci olaylarında ortaya çıkan tablonun bir daha yaşanmaması için çalışma başlattı. İstanbul polisi, öncelikle olumsuz görüntüler nedeniyle kendi içinde değerlendirme yaptı. Bazı polisler, birçok emir geldiğini, olay esnasında ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi. Hüseyin Çapkın, bu tespitin ardından sorunun çözümü için talimat verdi. Toplumsal olaylar sırasında 'koordinasyonu sağlamak için polisi tek bir noktadan yönetme' kararı alındı.


AVRUPA POLİSİ İNCELENDİ

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yetkilileri de Avrupa'daki bir çok ülkenin polisini incelemeye başladı. Polisin, toplumsal olaylar sırasında nasıl yönetildiğine bakıldı. Avrupalı polisin kullandığı kaskların içinde kulaklık olduğu ve tek merkezden yönetildiği tespit edildi. Bu kasklar da mercek altına alındı. Emniyet, içerisinde kulaklık bulunan kasklar için birçok firmayla görüştü. Örnek olarak hazırlanan kasklar denendi ve olumlu sonuçlar alındı. 

4 bin tane sipariş verildi. Kasklar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne dağıtılacak. Amirler, gösteri ve yürüyüşlerde görevli ekiplere, talimatları megafonla veya bağırarak değil kulaklıklar aracılığıyla iletecek. Anakumanda o gün görev alan en üst düzey polis şefinde olacak. 


TALİMAT İSMEN GİDECEK

Görevli memur, özel kulaklıktan sadece sesi duyabilecek, kendisi konuşma yapamayacak. Polislere adıyla hitap edilerek olay anında ne yapacağı bildirilecek. Polis bu sayede orantısız gücün önüne geçmeyi hedefliyor. Kasklar bir süre denenecek ve ilk kez 1 Mayıs'ta kullanılacak.


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