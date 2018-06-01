Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı

Erzincan’da göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 polis yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Erzincan – Kemah karayolunun 40’ıncı kilometresi Acemoğlu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İliç eski Belediye Başkanı Muhlis Doğan’ın cenazesi için göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan, Burak Karabuluk yönetimindeki 24 EP 847 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan 10 çevik kuvvet polisi, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)