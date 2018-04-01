 ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜ  KAZA YAPTI : 6 POLİS YARALI (2) 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

TEM otoyolunda çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı. Yan yatan minibüsteki 6 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TEM otoyolu Edirne istikametine trafik bir süre durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların götürülmesinden sonra trafik yan yoldan kontrollü sağlanmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Yaralı polis

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kaza yapan araç

-Polis,itfaiye ve sağlık ekipleri

-Detaylar