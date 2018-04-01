T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜ  KAZA YAPTI : 6 POLİS YARALI (2) 

  Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA TEM otoyolunda çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı

01 Nisan 2018 11:49

 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
TEM otoyolunda çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı. Yan yatan minibüsteki 6 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TEM otoyolu Edirne istikametine trafik bir süre durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların götürülmesinden sonra trafik yan yoldan kontrollü sağlanmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Yaralı polis
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Kaza yapan araç
-Polis,itfaiye ve sağlık ekipleri
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKİSTANBUL DHA TEMYanTEMEdirneOlayYaralılarınGörüntü Dökümü Olay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24