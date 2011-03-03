-ÇEVİK BİR'E SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) üyeleri, 28 Şubat 1997'de meşru hükümeti ortadan kaldırma girişimi yaşandığı iddiasıyla dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir hakkında suç duyurusunda bulundu. Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi önünde toplanan BBP üyeleri adına açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Bayram Karacan, kamuoyunun gündeminde bulunan ''Ergenekon'' davası ile ilgili çeşitli soruşturmalar yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kafes, Balyoz, Eldiven adları verilen darbe planlarıyla ilgili gözaltılar oldu. Önemli sayıda insan tutuksuz olarak yargılanıyor. Bütün bunlar olup biterken, medyada her gün yorumlar yapılıyor fakat ne hikmetse Ergenekon davasıyla ilgili her tür yorumlar yapılırken sürekli gündemde tutulurken, icra edilenler tarafından bizzat bu 'postmodern bir darbedir' diye adlandırılan 28 Şubat süreciyle ilgili herhangi bir girişim ve işlem yapılmıyor. Kendilerinin bizzat itiraf ettiği Anayasal suç olan bu darbeyle ilgili herhangi bir işlem yapılamaması çok garip, tuhaf ve dikkat çekilmeye değer bir konudur. Bugün biz 28 Şubat sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan ve Batı Çalışma Grubunun başkanı olan Çevik Bir hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çevik Bir'in ve onun o dönemde beraber görev yaptığı arkadaşları hakkında yargı mensuplarının, medya mensuplarının, yani 28 Şubat postmodern darbesine destek verenlerin, aynı 'Ergenekon' davası sürecinde olduğu gibi yargılanması, soruşturmalar geçirmesi ve o dönemde yaşanan mağduriyetler ile ilgili taleplerde bulunduk.'' Açıklamanın ardından gruptakiler, dönemin 2. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Çevik Bir hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundular. Dilekçede, 28 Şubat 1997 tarihinde meşru hükümeti ortadan kaldırma girişimi yaşandığı ileri sürülerek, konuyla ilgili dönemin 2. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Çevik Bir hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılması talep ediliyor.