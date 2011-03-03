T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇEVİK BİR'E SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A)

03 Mart 2011 16:10

-ÇEVİK BİR'E SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) üyeleri, 28 Şubat 1997'de meşru hükümeti ortadan kaldırma girişimi yaşandığı iddiasıyla dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir hakkında suç duyurusunda bulundu. Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi önünde toplanan BBP üyeleri adına açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Bayram Karacan, kamuoyunun gündeminde bulunan ''Ergenekon'' davası ile ilgili çeşitli soruşturmalar yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kafes, Balyoz, Eldiven adları verilen darbe planlarıyla ilgili gözaltılar oldu. Önemli sayıda insan tutuksuz olarak yargılanıyor. Bütün bunlar olup biterken, medyada her gün yorumlar yapılıyor fakat ne hikmetse Ergenekon davasıyla ilgili her tür yorumlar yapılırken sürekli gündemde tutulurken, icra edilenler tarafından bizzat bu 'postmodern bir darbedir' diye adlandırılan 28 Şubat süreciyle ilgili herhangi bir girişim ve işlem yapılmıyor. Kendilerinin bizzat itiraf ettiği Anayasal suç olan bu darbeyle ilgili herhangi bir işlem yapılamaması çok garip, tuhaf ve dikkat çekilmeye değer bir konudur. Bugün biz 28 Şubat sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan ve Batı Çalışma Grubunun başkanı olan Çevik Bir hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çevik Bir'in ve onun o dönemde beraber görev yaptığı arkadaşları hakkında yargı mensuplarının, medya mensuplarının, yani 28 Şubat postmodern darbesine destek verenlerin, aynı 'Ergenekon' davası sürecinde olduğu gibi yargılanması, soruşturmalar geçirmesi ve o dönemde yaşanan mağduriyetler ile ilgili taleplerde bulunduk.'' Açıklamanın ardından gruptakiler, dönemin 2. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Çevik Bir hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundular. Dilekçede, 28 Şubat 1997 tarihinde meşru hükümeti ortadan kaldırma girişimi yaşandığı ileri sürülerek, konuyla ilgili dönemin 2. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Çevik Bir hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılması talep ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24