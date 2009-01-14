Çevik Bir'den YÖK'e emir: ÖSS katsayısını değiştirin

28 Şubat sürecine ait çok önemli bir belge ortaya çıktı. Genelkurmay adına 2. Başkan Çevik Bir tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'na gönderilen yazıda, katsayı sisteminin değiştirilmesi istenmiş.



Dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz'e hitap eden Çevik Bir imzalı belge, 'gizli' ve 'kişiye özel' olarak emir üslubuyla kaleme alınmış.



Zaman gazetesinin haberine göre belgede, üniversiteye girişte uygulanan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)'nın irticacı çevrelere yaradığı savunuluyor. Bu uygulamanın kaldırılması ya da gerekli kanuni düzenlemenin gecikmesi halinde OBP'nin getirdiği katsayıların minimize edilmesi isteniyor.



Ayarlama yapma yetkisi



Yazıda 2547 sayılı kanunun YÖK'e tanıdığı 'ayarlama yapma' yetkisi hatırlatılıyor. Belgenin tarihi de dikkat çekici. YÖK'e 14 Temmuz 1998'de gönderilmiş. Bu da YÖK'ün ÖSS'de yapacağı yeni düzenlemeyi kararlaştırdığı 30 Temmuz 1998 toplantısının hemen öncesine denk geliyor. Belgede istenenlerin mümkün olmaması nedeniyle YÖK, başarı puanı uygulamasını kaldırmazken bunun yerine 1999'dan itibaren meslek liselileri mağdur eden katsayı uygulamasına geçmiş.



Orgeneral Çevik Bir'in dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz'e gönderdiği yazı, meslek liselilerin mağduriyetine yol açan katsayı uygulamasının perde arkasına ışık tutuyor. Dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz, 3 Temmuz 1998'de üniversite sınavında tek aşamalı sisteme geçileceğini açıkladı.



Bununla ilgili kararın da 30 Temmuz'daki YÖK Genel Kurulu'nda alınacağını belirtti. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, bu sırada devreye girerek Öğrenci Seçme Sınavı'na ilişkin uygulamalardan duydukları rahatsızlıkları YÖK'e iletti. “Genelkurmay Başkanlığı'na ulaşan bilgilerden, yükseköğrenim kurumlarına öğrenci seçiminde etkili olan OBP uygulamasının irticai gruplarca istismar edildiği öğrenilmiştir” şeklinde başlayan yazıda çarpıcı ifadeler kullanılıyor.



OBP'nin üniversiteye öğrenci yerleştirmede etkili olduğu hatırlatılan yazıda, mevcut sistemin irticacı çevrelerin işine yaradığı savunuluyor: “Söz konusu sistem, irticai grupların bir okuldaki öğrencilerin çoğunluğunun notlarını düşük tutarken ileride yönetim kademelerine getirmeyi planladıkları öğrencilerin notlarını yüksek tutmak suretiyle OBP'nin de yüksek olmasını sağlamak, üniversiteye kabulde 40-45 puana varan bir avantaj elde etmelerine imkân vermek şeklinde istismar edilmektedir.”



Tek aşamalı sistemin istismarları artıracağını ileri süren Çevik Bir, yapılmasını istediği değişiklikleri şöyle sıralamış: "Ortaöğretim Başarı Puanı uygulamasının kaldırılmasının, 'ayarlama yapma' yetkisinin kullanılarak katsayıların minimize edilmesinin, ortaöğretim kurumlarının 1998 yılı için yaptığı Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplamalarının kontrolü maksadıyla MEB tarafından okullardaki kayıtların ve hesaplama yöntemlerinin öğrenci yerleştirme faaliyetleri sona ermeden önce denetlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."

