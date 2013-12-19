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28 Şubat sürecinin sembol ismi Çevik Bir tahliye edildi

28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 5 sanık daha tahliye edildi, bu kararla davada tutuklu sanık kalmadı

19 Aralık 2013 20:03

28 Şubat sürecinin sembol ismi, dönemin Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik Bir, tutuklu yargılandığı 28 Şubat davasında tahliye edildi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal, heyeti tutuklu sanıklar dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, dönemin Genel Sekreteri emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Tümgeneral Kenan Deniz ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildiğini açıkladı. 
Bu karara "delillerin karartılma ihtimalinin olmaması, sanıkların tutuklulukta kaldıkları süreler" gösterildi. 
Sanıklara, adli kontrol kapsamında yurtdışına çıkış yasağı ile 15 günde bir karakola imza atma şartı getirildi.
Sanıklardan, Balyoz Davası kapsamında hükmen tutuklu bulunan Çetin Doğan dışındakiler, Sincan Cezaevinden tahliye edilecekler.
Duruşma, 7 Ocak 2014 saat 09.30'a ertelendi.
Tahliye kararı tutuklu sanıklar ve yakınlarınca sevinçle karşılandı.
Duruşmayı izleyen sanık yakınları ve tutuksuz sanıklar, tahliyeleri kararlaştırılan sanıkları öperek tebrik ettiler. 
Sanıklardan Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Kenan Deniz'in gözlerinin dolduğu, bazı sanık yakınlarının ise ağladığı dikkati çekti.

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