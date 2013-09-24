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Çevik Bir, BÇG ve andıç skandalı için ne anlattı?

Çevik Bir: Batı kelimesi tarafımdan verilmiştir çünkü yönümüzün irticaya karşı batıya dönük olduğunu göstermek istedim

24 Eylül 2013 17:50

 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 28 Şubat sürecinde "hükümeti devirmeye teşebbüs etme" suçundan 103 kişi hakkında açılan davada Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) adını kendisinin verdiğini söyledi. Bir, "Batı kelimesi tarafımdan verilmiştir. Çünkü yönümüzün irticaya karşı batıya dönük olduğunu göstermek istedim" dedi.
Bir, Şemdin Sakık’ın yakalanması sonrasında dönemin İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal ile gazeteciler Cengiz Çandar ve merhum Mehmet Ali Birand'a yönelik ifade verip vermediğine dair soruyu da şöyle yanıtladı: "Şemdin Sakık, bu ifadelerde her şeyi açık açık söyledi. İfadede gazetecilerin de geçtiği konusu basına intikal ettirildi. Nereden ve nasıl olduğunu bilmiyorum, sonra Sakık’a 'İfadelerin her sayfasını imzalaman gerekir, sen son sayfayı imzalamışsın’ diyerek, ifadesini reddettirdiler. Bunun üzerine Sakık, ifadeyi verdikten sonra, ‘Ben öyle ifade vermedim’ dedi.”
Taraf'ta yayımlanan habere göre, Çevik Bir, MGK toplantısının doğrudan tanığı olmadığını ancak Batı Çalışma Grubu'nun adını kendisinin verdiğini, "MGK toplantısında irticanın birinci tehlike olduğu kabul edilmiş ve tüm yetkililerin imzası ile kabul edilmiştir. Alınan tedbirler MGK’ya sunulmuştur. İsmail Hakkı Karadayı, MGK toplantısında alınan kararları ve önlemleri takip edelim talimatı vermiştir. Batı kelimesi tarafımdan verilmiştir. Çünkü yönümüzün irticaya karşı batıya dönük olduğunu göstermek istedim" sözleriyle ifade etti.
 

'BÇG'nin tüm dökümanları Genelkurmay çalışmasıdır'

 
“Hükümetin düşürülmesi, devrilmesi suçlamalarının asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu” savunan Çevik Bir, “BÇG’nin hazırladığı tüm belge ve dokümanlar Genelkurmay Başkanlığı çalışmalarıdır. Devletin tüm ilgili kurumları 28 Şubat 1997 MGK toplantısı gelişmelerinden sonra çalışmalar yapmasına karşın bugün sadece BÇG sorgulanmaktadır” diye konuştu.
Bir, Sincan’da tankların yürütülmesiyle ilgisi olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlarken, tankların yürüyüşünü sabah Genelkurmay Başkanı’ndan öğrendiğini ileri sürdü.
 

Sakık'a ifadesini değiştirttiler

 
Çevik Bir, Şemdin Sakık’ın yakalanması sonrasında Akın Birdal ve gazetecilere yönelik ifade verip vermediğine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı: “Sakık, 1998’de yakalandı. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’nca ifadesi alındı. Şemdin Sakık, bu ifadelerde her şeyi açık açık söyledi. İfadede gazetecilerin de geçtiği konusu basına intikal ettirildi. Nereden ve nasıl olduğunu bilmiyorum, sonra Sakık’a ‘İfadelerin her sayfasını imzalaman gerekir, sen son sayfayı imzalamışsın’ diyerek, ifadesini reddettirdiler. Bunun üzerine Sakık, ifadeyi verdikten sonra, ‘Ben öyle ifade vermedim’ dedi.”
 
 
 

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