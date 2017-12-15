Cevher'in klibi internette 100 bin tıklanma aldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da sahneye çıkan şarkıcı Cevher Cevher\'e, video paylaşım sitelerinde 100 bin tıklanma alan \'Merhametsiz\' adlı klipi için pastalı sürpriz yapıldı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi\'ndeki eğlence yerinde sahneye çıkan Cevher Cevher, sevilen şarkılarını hayranları için söyledi. Ten rengi kumaşa işlemeli taşlardan oluşan kostümü ile sahneye gelen Cevher Cevher, gece boyunca şarkı söylerken aynı zamanda hayranlarıyla sohbet etti.

Cevher, geçen aylarda \'Merhametsiz\' adlı şarkısının sosyal paylaşım siteleri ve video paylaşım platformlarında 100 bin kez tıklanmasını sahnede kutladı. Eğlence yeri sahibi Ayşegül İskender tarafından hazırlanan kutlama pastası, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye getirilerek, Cevher\'e sürpriz yapıldı. Üzeri mumlarla süslü pastayı gören Cevher, “Görmemişin bir klipi olmuş, internette 100 bin tıklanmış, diye pastalar kesip, kutlama yapmış\" diye espri yaptı. Çok mutlu olduğunu belirten Cevher Cevher, pastayı Ayşegül İskender ile birlikte kesti.

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