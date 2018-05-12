T24 LogoT24 Logo
Spor

Cevdet Erdöl 'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun ziyareti

İSTANBUL,(DHA) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof

12 Mayıs 2018 13:38

İSTANBUL,(DHA) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında sahaya atılan yabancı cisimle başından yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'i BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu tür sahneleri futbol sahasında görmek istemediklerini vurgulayan Rektör Erdöl, \"Türk futbolunun beyefendisi, efendilik ve dürüstlük abidesi güzel insan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu saldırı futbolun felsefesine, kardeşliğine yakışan bir durum değildir. Şenol Güneş\'e de çok geçmiş olsun diyorum. Kıymetli hocamızın başarılarının artarak devam edeceğine inancım tam.” şeklinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yaptığı açıklamada, “Sayın Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e nazik ziyaretleri ve güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. İnsanlık için yürüttüğü güzel çalışmaları yakından takip ediyor ve gurur duyuyorum “ifadelerini kullandı.Ziyarette Yardımcı Antrenör Mehmet Necip Kulaksızoğlu da hazır bulundu.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sağlık BilimleriRektörü Prof Dr Cevdet Erdöl Ziraat Türkiye KupasındaFenerbahçeBeşiktaşBeşiktaş Teknik DirektörüGüneş BJK Nevzat Demir TesislerindeBuRektör ErdölGüneşKıymetliProf Dr Cevdet ErdöleZiyarette

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24