Cevdet Erdöl 'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun ziyareti

İSTANBUL,(DHA) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında sahaya atılan yabancı cisimle başından yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'i BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu tür sahneleri futbol sahasında görmek istemediklerini vurgulayan Rektör Erdöl, \"Türk futbolunun beyefendisi, efendilik ve dürüstlük abidesi güzel insan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu saldırı futbolun felsefesine, kardeşliğine yakışan bir durum değildir. Şenol Güneş\'e de çok geçmiş olsun diyorum. Kıymetli hocamızın başarılarının artarak devam edeceğine inancım tam.” şeklinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yaptığı açıklamada, “Sayın Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e nazik ziyaretleri ve güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. İnsanlık için yürüttüğü güzel çalışmaları yakından takip ediyor ve gurur duyuyorum “ifadelerini kullandı.Ziyarette Yardımcı Antrenör Mehmet Necip Kulaksızoğlu da hazır bulundu.

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