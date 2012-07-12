Cevat Yurdakul cinayetine karışan Muhsin Kehya da tahliye edildi

Bahçelievler katliamı sanıklarının ardından 12 Eylül öncesinin Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul ile dönemin CHP Kayseri ve Antalya İl Başkanlarının öldürülmesi olaylarına karışmak suçundan hükümlü Muhsin Kehya'nın cezasının infazı da durduruldu.



3. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından Ankara’dan bir tahliye haberi daha geldi.

Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Muhsin Kehya'nın cezasının infazının durdurulmasına karar verdi.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı tahliye başvurusu Adana'da reddedilen Muhsin Kehya'nın avukatları Ankara'da tahliye başvurusu yapmıştı.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, Kehya'nın cezasının infazının durdurulması kararını verdi.

Muhsin Kahya, 12 Eylül öncesinde Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un aracının taranarak öldürülmesi ve CHP Adana İl Başkanı Ahmet Albay ile CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Kulkuloğlu’nun öldürülmesi olaylarına karıştığı gerekçesiyle mahkum olmuştu.

Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Bahçelievler’de 7 TİP’li öğrencinin öldürülmesiyle ilgili davanın hükümlülerinden Bünyamin Adanalı ve Ünal Osmanağaoğlu hakkındaki cezanın infazının durdurulmasına karar vermişti.