-CEVAP ŞIKKI OLMAYAN YGS KİTAPÇIKLARI MARDİN (A.A) - 06.04.2011 - Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, ''Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren bazı tutuklu ve hükümlüye dağıtılan soru kitapçıklarındaki Fen Bilimleri bölümünde, soruların tamamının cevap şıklarının olmadığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde oluşturulan özel salondaki sınava, daha önce ÖSYM'ye başvuran 10 hükümlü ve tutuklu katıldı. Sınavın başlamasıyla soruları çözmeye başlayan adayların, Fen Bilimleri bölümündeki soruların cevap şıklarının olmadığını görmesi üzerine, durumu görevlilere iletti. Bunun üzerine salon başkanının, kitapçıkta hata olduğunu Mardin Sınav Koordinatörlüğü'ne bildirerek, yerine yedek kitapçıkların kullanılmasını istediği belirtildi. Daha sonra, görevliler tarafından adaylara dağıtılan yedek 4 kitapçıkta da cevap şıklarının bulunmaması üzerine, bu durum tutanak altına alınarak ÖSYM'ye bildirildi. ÖSYM İl Sınav Yöneticisi Mesut Eriker AA muhabirine yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, şöyle konuştu: ''Sınavın başlamasının ardından cezaevindeki salon başkanı soru kitapçıklarının Fen Bilimleri bölümünde soruların bulunduğunu, ancak cevap şıklarının olmadığını bildirdi. Bunun üzerine biz 4 yedek soru kitapçık gönderdik. 4 yedek kitapçığı gönderdikten sonra cezaevinden tekrar beni aradırlar. 'Gönderdiğiniz yedeklerde de aynı durum var' dediler. Ben de bunun üzerine ÖSYM'yi aradım. ÖSYM'nin bize zorunlu durumlarda arayabileceğimiz telefonları var. Bu telefonlara cevap verilmedi. Durumu Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay hocama izah ettim. Tüm gelişmeleri görevlilerle birlikte tutanak altına aldık ve ÖSYM'ye Mardin raporu olarak gönderdik. Artık takdir ÖSYM'nin.''