Cevap kâğıtları internette olacak

T24 - Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) ortaya çıkan kopya skandalı sonrasında sınavlarda güvenlik önlemlerini artıran Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni bir uygulama başlattı.

Sınavların değerlendirme sürecine güveni artırmak amacıyla artık adaylar sınav yapıldıktan 5 gün sonra cevap kağıtlarına internetten ulaşabilecek. Adaylar, ÖSYM’nin vereceği kişisel şifrelerini kullanarak hem kendi cevap kağıtlarını hem de ilgili cevap anahtarlarını görebilecek. Bu uygulama ÖSYM’nin yaptığı bütün sınavlar için geçerli olacak. ÖSYM artık sınavlarla ilgili her türlü işlemi internet üzerinden yapacak. Sınav sonuçları şifreyle sadece adaya bildirilecek. Sınava giriş ve sonuç belgeleri artık postayla gönderilmeyecek, adayın kendisi internet üzerinden edinecek. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar da internet üzerinden yapılabilecek.



