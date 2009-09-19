Cevahir: Kazanmak zorundayız

Bank Asya 1. Lig'de yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Şükrü Cevahir, ligde üst sıralarda kalabilmek için bu maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Cevahir, yaptığı açıklamada, Giresunspor ile İstanbul'da yapacakları maç için son hazırlıklarını İstanbul'da yaptıklarını ve maç saatini beklediklerini belirtti.

Maçın rakiplerinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacağını anımsatan Cevahir, “Maç seyircisiz olunca pek tadı olmuyor. Aslında maçın seyircisiz ve İstanbul'da oynatılmasıyla biz de cezalandırılmış olduk. Giresun yerine İstanbul'a gitmek zorunda kaldık” dedi.

Her maça olduğu gibi Giresunspor maçına da 3 puan parolasıyla çıkacaklarını ifade eden Cevahir, “Ligde üst sıralarda kalabilmek için kazanmak zorundayız. Maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Böylece Samsunspor maçında kaybettiğimiz 2 puanı da bir anlamda telafi etmiş olacağız. Zaten bu maçta puan kaybedersek şu ana kadar gösterdiğimiz iyi performansın ve aldığımız puanların önemi kalmaz” diye konuştu.

Takımlarının maça iyi hazırlandığını, iyi futbol oynayarak galip geleceklerine inandığını dile getiren Cevahir, böylece bayramda taraftarlarına galibiyet hediye etmiş olacaklarını kaydetti.