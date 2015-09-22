Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Cevahir hayatını kaybetti. 1938 Trabzon Çaykara doğumlu olan İbrahim Cevahir, kurucusu olduğu Cevahir Holding ile Grand Cevahir Hotel, Cevahir AVM gibi projelere imza atmıştı.

Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Karadeniz Vakfı Başkanı İbrahim Cevahir, çocukluğundan itibaren, ailesine destek olmak için çalışmaya başladı. Daha sonra, amcasıyla birlikte Babaeski’ye gitti. Burada bakırcı ve kalaycı çırağı olarak çalıştı.

Uzun süre bakırcı çırağı olarak çalıştıktan sonra kardeşi Reşad Bey’le birlikte İstanbul Karaköy’de işçilere ve küçük esnafa yönelik çalışan dört masalı bir lokanta açtı. İbrahim Cevahir’in, lokantasında yaptığı yemekler o kadar meşhur oldu ki, etrafta çalışan esnaf Cevahirlerin lokantasından evlerine de yemek götürmeye başladı. 1956 yılın da Kemeraltı’nda başlayan kamulaştırma faaliyetleri, İbrahim Cevahir ve kardeşinin işlettiği lokantayı da etkiledi.

1959 yılında Ankara’da inşaat taşeronluğu yaptı. Dışarıdan verdiği dersleriyle öğrenimini lise son sınıfa kadar getirdiyse de, 1971 yılında başlayan Libya’daki işleri dolayısıyla bunu devam ettiremedi. Libya’daki projeleri bitirdikten sonra, Libya’da iş tamamlayan ilk Türk müteahhit oldu.

Daha sonra kardeşleri Mehmet (1933-Çaykara) ve Reşad (1949-Çaykara) beylerle birlikte İstanbul’da Cevahir Şirketler Grubu’nu kurdu. Libya’da çalışırken 3500 kişi olan şirket kadrosu, 1978 yılında Suudi Arabistan’da alınan işlerden sonra 8 bin kişiye çıktı. Yurtdışında ve yurtiçinde çok önemli yatırımları gerçekleştiren İbrahim Cevahir, Türkiye’de turizme de el attı. İstanbul’da yaptırdığı birçok otelden sonra, 2002 Mayıs’ında 323 yataklı, biri 5 bin, diğeri 3 bin kapasiteli 21 kongre salonu ile 4000 kişilik bir balo salonu bulunan ve Avrupa’nın en büyük kongre merkezi olan İstanbul Grand Cevahir Hotel’i açtı.

2005 yılında ise, İstanbul Şişli’de bulunan Cevahir İş Merkezini tamamladı. Ticari faaliyetler yanında, siyasi faaliyetlere de önem veren İbrahim Cevahir, onyedi yaşında CHP’ye girdi. CHP Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi. İsmet İnönü ile yakın ilişkilerde bulundu.Erdal İnönü’yle beraber SODEP’i kurdu. Fakat, Erdal İnönü için İstanbul’da Marmara Otel’de düzenlenen SHP İl Danışma toplantısında, Genel Başkan Erdal İnönü’yü CHP içindeki hırsızlık ve yolsuzluk söylentilerine ilgi göstermediği sebebiyle çok ağır bir şekilde eleştirdi. Bir süre sonra CHP’den ayrıldı ve ANAP’a geçti.1995 ve 1998 yıllarında İstanbul 2. Bölgeden iki defa milletvekili adayı olan ve siyasi faaliyetlerini 2002 yılından itibaren AKP içerisinde devam ettiren İbrahim Cevahir, evli ve altı çocuk babasıydı.