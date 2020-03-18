CEV tüm maçları süresiz erteledi!

T24 Haber Merkezi-İrfan Ertan



Yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'Pandemi' olarak duyurulmasından sonra, bir toplantı düzenleyen CEV, uluslararası tüm organizasyonları ikinci bir duyuruya kadar erteledi.



CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) yayınladığı yazıda özellikle kadınlar ve erkelerde devam eden;



Avrupa Şampiyonalarında (CEV Champions League, CEV Cup, CEV Challange Cup) Mayıs ortalarına kadar oynanması planlanan maçların,



Nisan sonu mayıs başında yapılacak olan U17 Kadınlar, U18 Erkekler, U19 Kadınlar ve U20 Erkeler eleme maçlarının,



12-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak CEV Plaj Voleybolu Kıtalararası Kupası 2. Etap maçlarının,

CEV Avrupa Golden ve Silver Lig maçlarının,



2020 Kar Voleybolu sezonunda kalan tüm maçlarının,



İkinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu. Açıklamada tek ayrıcalık daha önce oynanacağı duyurulan CEV Cup Erkekler yarı final karşılaşmasındaki Zenith Saint Petersburg-Lokomotiv Novosibirsk karşılaşmasına verildi ve bu karşılaşma alınan süresiz ertelemenin dışında bırakıldı.



CEV Başkanı Aleksandır Boriçiç paylaşımında; "Bu, oyuncuların, çalışanların ve taraftarların güvenliği düşünülerek alınmış zor bir karardır. Krizdeki gelişmelere bağlı olarak gelişmeleri takip edeceğiz ve şartlara göre akılcı çözümler bulmak üzere iş ortaklarımız ile çalışacağız.



Lüksemburg ve Sırbistan hükümetlerinin kararından sonra, CEV tüm çalışanları için uzaktan çalışma sistemi uygulayacaktır ve tüm faaliyetlerine devam edecektir. Bu zor zamanda iletişim önemlidir, tüm CEV çalışanları mevcut mail adresleri ve telefon numaraları ile ulaşılabilir durumdadır.



Birlik olmak, iletişimi sürdürmek ve voleybol sporunun iyiliği için sürekli pozitif enerjiyle çalışmak, bu krizin üstesinden gelmek için hep birlikte bu krizi yöneteceğimize inanıyorum. Anlayışınız için teşekkür eder, siz ve ailelerinizin sağlıklı ve güvende kalmalarını içtenlikle dileriz." dedi.