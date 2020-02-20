CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek final eşleşmeleri

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.



Çeyrek finaldeki en dikkat çekici eşleşme turnuvanın iki iddialı İtalyan takımı Trentino ve Perugia'nın eşleşmesi oldu. Bu hafta sonu Cumartesi günü oynanacak İtalya Kupası'nda da yarı finale kalan iki ekip sonuçlara göre Pazar günü finalde de karşı karşıya gelebilirler.



CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 3-5 Mart, ikinci maçlar 10-12 Mart tarihlerinde oynanacak.



Tüm takımlar, bu sene Berlin’de yapılacağı duyurulan Süper Final de yer almak için mücadele edecek. İlk üç turu geçen Halkbank ve Fenerbahçe takımları 4. Turda gruplarında hiç puan alamadılar ve çeyrek final şansın elde edemediler.



Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Knack ROESELARE-Cucine Lube CIVITANOVA

TRENTINO Itas-JASTRZEBSKI Wegiel

Fakel NOVY URENGOY-Sir Sicoma Monini PERUGIA

Kuzbass KEMEROVO-Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE