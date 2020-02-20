CEV Erkekler'de Fenerbahçe ve Halkbank kayıp

CEV Erkekler Şampiyonlar Lig’inde ülkemizi temsil eden takımların maçlarını tamamladı.

A Grubunda mücadele eden Fenerbahçe son maçını İtalya’da son dünya şampiyonu Lube Civitanova’ya karşı oynadı. Bu maçtan önce grupta oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin hiç galibiyeti bulunmuyordu. Lube ise tüm maçlarını kazanarak bu maça çıktı. Maç sonunda bu durum bozulmadı. Lube maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı. Setler 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22 sonuçlandı.

C Grubunda mücadele eden Halkbank son maçında Rusya’da Zenith Kazan’a karşı oynadı.

Gruptaki ikinciliğini kesinleştirebilmek için Halkbank maçını almak üzere sahaya çıktı. Halkbank ise daha önce oynadığı 5 maçı da kaybederek bir üst tur şansı olmadan sahadaydı. Maç 3-1 Zenith’in galibiyeti ile bitti. Maçta setler; 25-23; 23-25; 25-19 ve 25-15 sonuçlandı.

Bu sonuçlara göre CEV Erkekler Şampiyonlar Lig’inde takımlarımız oynadıkları 6’şar maçı da kaybederek puansız olarak gruplar etabını tamamladı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 3-5 Mart, ikinci maçlar 10-12 Mart tarihlerinde oynanacak.