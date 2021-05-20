Ceuta'daki göç dalgasından geriye kalan fotoğraflar

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya Fas'tan yönelen göçmen akınında, olayların insani tarafını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 8 bin kişi, Fas'tan İspanyol topraklarına sınır hattını yüzerek ya da yürüyerek aşıp, girdi. Daha sonraysa binlercesi Fas'a geri gönderildi.

Kucaklaşma

Bir fotoğrafta, İspanyol Kızılhaçı'ndan bir gönüllü (yukarıda) Keuta'daki bir sahilde bir göçmeni avutmaya çalışırken görülüyor. Adını sadece Luna diye açıklayan gönüllü kadın İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, erkek göçmenin adını bilmediğini, sadece Senegalli olduğunu bildiğini belirtti.

Luna RTVE'ye yaptığı açıklamada "Ağlıyordu, elimi uzattım ve bana sarıldı" dedi.

20 yaşındaki Luna, bu kucaklaşmanın internette yoğun bir şekilde paylaşılmasının ardından, cinsiyetçi ve ırkçı mesaj bombardımanına uğradığını ve sosyal medya hesaplarını koruma altına almaya karar verdiğini belirtti.

Ancak Luna'ya gösterilen bu tepkiye karşılık da verildi ve #GraciasLuna (#TeşekkürlerLuna) etiketiyle Twitter'da 50 binden fazla paylaşım yapıldı.

İspanyol Ekonomi Bakanı Nadia Calvino "Toplumumuzdaki en iyi değerleri temsil ettiğin için #GraciasLuna" mesajını paylaşırken, bir başka bakan fotoğrafın "umut ve dayanışma sembolü" olduğunu söyledi.

İspanyol Kızılhaçı da "Ceuta'ya gelenler gibi çok sayıda kişiye yardım eden birçok Luna barındıran bir kuruluşuz" şeklinde bir tweet paylaştı.

Kurtarma

Spanish Guardia Civil/Handout via Reuters

İspanya'nın ve dünyanın dikkatini çeken bir başka fotoğrafsa Ceuta açıklarında küçük bir bebeği kurtardıktan sonra kahraman ilan edilen Juan Fnansisco Valle'ye ait.

İspanyol Guardia Civil polis gücünde dalgıçlık yapan Vella olay yerine gittiğinde "bebeğin tamamen ıslanmış ve çok soluk bir halde olduğunu" söyledi.

Valle RTVE'ye yapttığı açıklamada "Bebek çok küçük olmalı, çünkü başını tutamıyordu. Açıkçası, gittiğimde canlı mı ölü mü olduğunu bilmiyordum" dedi.

İspanyol makamlarına göre Ceuta'ya ulaşan göçmenlerin 1500 kadarı çocuktu.

Guardia Civil, çocukların güvenliğini sağlayan Valle ve diğerlerinin fotoğraflarını paylaştı. Savunma Bakanlığı ise orduya teşekkür eden bir paylaşım yaptı.

Şiddet

Reuters

Ancak son günlerdeki fotoğrafların hepsi de olumlu değildi.

İspanyol askerlerinin sınır bölgesine konuşlandırılmasından sonra çekilen bir fotoğrafta, bir asker bir göçmene vururken görülüyor.

İspanyol makamlarına göre Ceuta'ya ulaşabilen göçmenlerin üçte ikisi Fas'a geri gönderildi. Hafta başında görülen göç dalgasının Fas'ın sınır kontrollerini gevşetmesinin ardından geldiği sanılıyor.

Bazıları kararın, Batı Sahra'nın Fas'tan ayrılması için mücadele eden Polisario Cephesi örgütünün liderinin Nisan ayında tedavi için İspanya'ya girmesine Fas'ın gösterdiği tepki olduğunu söylüyor.