ÇETKODER Başkanı Mustafa Göktaş: Halkı yolunacak kaz gibi görenlere ‘dur’ deyin; bu kazın yolunacak tüyü kalmadı

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Başkanı Mustafa Göktaş, et ve et ürünlerine ayrıca elektriğe gelen zamlara tepki göstererek, “Halkı yolunacak kaz gibi görenlere ‘dur’ deyin. Bu kazın yolunacak tüyü kalmadı” dedi.

Göktaş, “Hayatımız zamla geçiyor. Ama bu zamlar, yaşamımızın iyileşmesi yönünde değil, gama dönüşüyor, çileye dönüşüyor. Keyfi olarak zam verenlerin tepesine bininiz. Halkı soydurmayınız. Halkı yolunacak kaz gibi görenlere ‘dur' deyiniz. Çünkü bu kazın yolunacak tüyü kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Zamlar artık kaderimiz oldu” diyen Göktaş, “Önceki gün elektriğe yüzde 25 civarı zam geldi. Ardından dün et ve et ürünlerine zam geldi. Yüzde 18-25 arası zamlar. Kurban Bayramı öncesi bu zülüm reva mı” diye sordu.

"Her şeye yüzde 15-25 arası zam"

Her ay yeni zamlarla karşılaştıklarını belirten Başkan Göktaş, “Markete, alışverişe gidiyorsunuz, her ay her şeyin üzerine yüzde 15-25 arası zam binmiş halde. Ayçiçeği yağı, şeker başta olmak üzere; makarnası, bulguru, her şeyi otomatik zamma bindirmişler. Bu halk ne yapsın? Asgari ücretlinin maaşında mı gelişme oldu? SSK- Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere emeklilerin maaşlarında mı gelişme oldu? Hangi iyileştirme zammı yaptınız da yiyecek, içecek, yaşamın temel ihtiyaçları olan, elektrik, et ve et ürünleri, tavuk, ayçiçeği yağı, şeker, makarna, bulgur gibi ihtiyaçlara yüzde 18-25 arası zam geliyor? Yazık günah yahu” dedi.

“Keyfi olarak zam verenlerin tepesine bininiz"

ÇETKODER Başkanı Mustafa Göktaş, “Bu millet devlete olan sevgisi, vatana olan bağlılığı yüzünden ağzını açmıyor. Açmadıkça da birileri, ‘vatandaşın durumu çok iyi, hiç sesi çıkmıyor' diyerek, sürekli zam üstüne zam yapıyor” dedi. Adaletsiz uygulamalara, keyfiliğe son verilmesini isteyen Göktaş, “Keyfi olarak zam verenlerin tepesine bininiz. Bir avuç şaşa ve debdebe içinde yaşayan kesime bakıp, tüm halkın durumunun çok iyi olduğunu sananlar, büyük yanılgı içindeler. Millet perişan. Aç ve açıkta. Toplumsal barış bozuluyor. Zamları durdurunuz” diye konuştu.