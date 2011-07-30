-ÇETİNKAYA VE ÇELİKAY SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 30.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ve futbolcu İlhan Çelikay, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alındıktan sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen Çetinkaya ve Çelikay, soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk'e ifade verdi. Çetinkaya ve Çelikay, sorgularının ardından serbest kaldı. Eski hakemlerden Zafer Önder İpek'in savcılık sorgusu ise sürüyor.