Çetinkaya: İlhan Abi yok, 17 gündür yoğun bakımda

T24 – Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, gazetenin imtiyaz sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk'un sağlık durumu için “17 gündür yok, yoğun bakımda” açıklamasını yaptı. Çetinkaya, “Ergenekon operasyonunda gözaltına alınması üzerine sağlık durumunun bozulduğunu” vurguladığı İlhan Selçuk'a, dünyaca ünlü karikatürist ağabeyi Turhan Selçuk'un öldüğü haberinin verilmediğini söyledi.





Hikmet Çetinkaya, bu açıklamayı, Ayşenur Arslan'ın CNN Türk'te yayınlanan “Medya Mahallesi” programında yaptı. Arslan'ın, sağlık durumunu gündeme getirerek İlhan Selçuk'un ağabeyinin öldüğünü bilip bilmediğini sorması üzerine, Çetinkaya şu açıklamayı yaptı:





“Sanmıyorum, aile haber vermedi. İlhan Abi 14 Ağustos 2009'da hastaneye kaldırıldı, uzun süre hastanede yattı. Sonra tekrar eve geldi, ama sonra tekrar yattı. İlhan Abi 17 gündür yok, yoğun bakımda. Sağlıkla ilgili bir sorun yok doktorların verdiği bilgiye göre, belki psikolojik olabilir. Ergenekon'dan gözaltına alınması... Sabaha karşı kapınız çalınıyor, 80 küsur yaşında bir düşünür, yazar, alınıp götürülüyor. O zamana kadar İlhan Abi'nin hiçbir sorunu yoktu. Yaşama çok bağlıydı. İlhan Abi'yi çok yakından tanıyorum, duygusaldır. O (gözaltı) ona çok koydu. Alındı ve ondan sonra başladı süreç. Bir ay sonra bir by-pass ameliyatı geçirdi. Ondan sonra bir ara toparlandı, ama o gözaltı olayı... Sabah 06:00-06:30 gibi kapı çalınıyor. Evde tek başına, onlara çay yapıyor. Alışkın çünkü bunlara. Ama o olay ona çok koydu.”





Çetinkaya, pazartesi günleri Cumhuriyet'teki köşesine taşıdığı İlhan Selçuk'la sohbetlerini ve güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini de sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık üç haftadır aktaramadığını kaydetti. Çetinkaya, “Yoğun bakımda olduğu için gündemi takip edemiyor, Turhan Abi'nin ölümünü de bildiğim kadarıyla bilmiyor” dedi.





Baybay ve Özkan için çağrı





Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve diğer gazetecilere CNN Türk ekranından selam gönderen Çetinkaya, meslektaşlarının neden cezaevinde olduklarını bilmediklerini söyledi. Çetinkaya, “Bir çağrı yapmak istiyorum; Balbay ve Tuncay Özkan ve diğer gazeteci arkadaşlarımız için meslektaşlarımızın, yazarların, sanatçıların bu arkadaşlarımızın yanında olmaları, duruşmaları izlemeleri için” dedi.





Çetinkaya'nın çağrısı üzerine Ayşenir Arslan “Bir Medya Mahallesi'ni de orada (Silivri) yapalım” dedi.







