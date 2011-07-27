-ÇETİN: UMUDUMUZ İYİ BİR KURAYA DÜŞMEK İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin, ''Umudumuz, beklentimiz iyi bir kuraya düşmek'' dedi. Oğuz Çetin ve Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası eleme grubu kura çekimine katılmak üzere bu ülkeye gitti. Frankfurt aktarmalı olarak Brezilya'ya geçecek olan Oğuz Çetin, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Brezilya'ya Avrupa kıtası gruplarını belirleme ve 30 Temmuz'da yapılacak grup kura çekimleri için gittiklerini, ayrıca verilecek seminerde de Dünya Kupası ile ilgili kendilerine bilgi aktarılacağını söyledi. ''Umudumuz, beklentimiz iyi bir kuraya düşmek. İyi bir gruba düşmek. Bugün itibarıyla rakiplere baktığımız zaman rahatlıkla başedebileceğimiz rakipler var'' diyen Çetin, kuranın Dünya Kupası'na katılma yolunda hayırlı olmasını diledi. -''GELECEKLE İLGİLİ UMUT DOLUYUZ''- Türk futbolunda son dönemde yaşanan olumsuzluklara da değinen Oğuz Çetin, şöyle konuştu: ''Özellikle son dönemde yaşanan olayları büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle izlerken bunun yanında gelecekle ilgili çok umut doluyuz. Türk futbolunun yaşadığı bu olumsuzlukların içerisinde milli takımın uluslararası seviyede Türk futbolunu tekrar gündeme getirmesi, prestijini bir noktaya taşıması açısından milli takıma da büyük bir görev düşüyor. Eylül ve ekim aylarında çok ciddi maçlarımız var. O maçlarda, olumsuzlukları dile getirmektense bu olumsuzluklar içerisinde en iyi şekilde nasıl hazırlanırız, kamuoyunu, oyuncularımızı nasıl daha iyi motive ederiz, bunun çabası içerisindeyiz.'' Oğuz Çetin, (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink'in kendilerine Frankfurt'ta katılacağını belirterek, bu akşam itibarıyla bir araya gelerek, ağustos ayının planlamasını birlikte yapacaklarını ifade etti. Çetin, ''Milli takımın en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayıp, eylül ayında çok ciddi bir şekilde hazırlanmış ve neticeyi alabilen bir milli takım olarak ortaya çıkacağız'' diye konuştu.