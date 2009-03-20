‘ÇETİN PAŞA HAZIR! BU HÜKÜMET GÖTÜREMİYOR’

DEĞERLENDİRME

Çetin DOĞAN

Ege Ordu Komutanlığı

Org. Yaşar BÜYÜKANIT

Org. Aytaç YALMAN

‘AMELİYATIN NEDENİ O GÜNE HAZIRLIK’

DEĞERLENDİRME

Çetin DOĞAN

Çetin DOĞAN

ŞENEL: TÜRKİYE CUMHURİYETİ ASKIYA ALINMIŞTIR

DEĞERLENDİRME

Erdal ŞENEL

Yücel YENER

Engin AYDIN

ERUYGUR: BAYKAL ARADI, SİZDE BİR SARSILMA VAR DEDİ

DEĞERLENDİRME

Deniz BAYKAL

Recep Tayip ERDOĞAN

Mehmet Şener ERUYGUR

ERUYGUR: BUNLARIN KAFASININ BİR TARAFI ÇÜRÜMÜŞ

DEĞERLENDİRME

Deniz BAYKAL

Aktüeldeki yazıyı okuduktan sonra demiş kiO hazır. Onunla ilgili gidişte bir sorun yokAmelittan hemen önce İzmirde orduk komutanlarıyla konuşmak, toplanmak üzere hazırlık yaptı. Orada yapacağı konuşmayı hazırladı. Bunu bilgi olsun diye, Genkura da gönderdi. Yaşar Paşa bir üste iletmedi. Konuşması ağırdı. Türkiye böyle gitmez, hükümet bu işi götüremiyor. türündeydi..kesin konuşmayı yapacaktı Aytaç Paşa yap demiş..”Açık kaynaklardan yapılan araştırmada, dönemin 1. Ordu Komutanı’ıntarihinde by-pass ameliyatı geçirdiği, Çetin DOĞAN’ın 1. Ordu Komutanlığınasonrasında atandığı,’ın 2000 Yüksek Askeri Şura kararları üzerine Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na atandığı ve 2003 Ağustosuna kadar bu görevini sürdürdüğü, Çetin DOĞAN’ın 1.Ordu Komutanlığı sırasında’ın ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini üstlenmekte olduğu görülmüştür.Pazartesi Mehmet Beyle görüşm- Elinize sağlık... Adresini buldu. Arkası gelebilir... Çetin'in ameliyat olmasının nedeni hazırlık. O güne hazırlanır... Röportajda sürekli ben emekli olacağım demesinin nedeni, bazı dedikodular çıktığı için kimseyi ürkütmemek. Ama fazla emekli olacağım, dedi.”Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 31 Mart’ın 2003 yılında Pazartesi gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenin “Açık kaynaklarda yapılan araştırma ve incelmenin genelinden ‘’in üst düzey bir askeri personel, ‘’in ise dönemin 1.Ordu Komutanıolduğu değerlendirilmiştir.Ayrıca açık kaynaklarda yapılan araştırmada 1. Ordu Komutanı’ıntarihinde by-pass ameliyatı geçirdiği görülmüştür.-Mini ehli dil... gazi orduevinde. Yener, Artuk, Aydın, Erdal, Önal..Ev sahibi Şenelben çok karamsarım dedi devam etti ben Türkiye Cumhuriyeti askıya alınmıştır diyorum. Karamsarım. Çok karamsarım. Bunlar başlangıçta ılıman gelecekler, sonra usul usul girecekler. Kadrolaşacaklar.iktidarda... Bunlar ekonomide de başarılı olur. Yastık altındaki paraları çıkarırlar, yeşil sermayeyi getirirler.. Demek ki biz patinaj yapmışız. Bunlarla mücadele ediyoruz dedik ama, boşunaymış. CHP de umut vermiyor... bilmiyorum... karamsarım...Aynı gün Yarbay Mehmet, Büyükanıt'la görüşmeyi anlattı... Tek Cumhuriyet kaldı demiş bilgi notları sadece bize..”Diğer notlara bakıldığında” olarak adlandırılan bir grubun olduğu, ‘’ isimli dosya içerisinde “Perşembe günü akşam düzenlenen yemekli toplantıya katılan kişilerin isim listelerinin bulunduğu, bu listede şahısların ad-soyad ve görevlerinin yazıldığı, bu verilere dayanarak yazıda geçen ‘’in belirtilen tarihte Genel Kurmay Adli Müşaviri Tümgeneral, ‘’in belirtilen tarihte TRT Genel Müdürü, ‘’ın belirtilen tarihte Adalet Bakanlığı Danışmanı ‘’, ‘Erdal’ın ise belirtilen tarihte KİT Komisyon Başkanı Birkan ERDAL olduğu anlaşılmıştır.cuma..- İyi oldu Katılmamamız iyi oldu ama, neler çektik, sorma... O gün Baykalı aradım. Sonra o beni aradı. Sizde bir sarsılma var dedi, ben yok dedim. Derken onlar da öyle davrandı. Olur mu canım, Atatürk’ün partisi sen oraya nasıl gideceksin.. Şimdi bir dönem başladı denebilir. Bundan sonra uygun platformlarda gereken şeyler söylenir. MGK da da gereken söylenecek, MGK iyi geçecek. Tek neden türban değil. Ama bunlar ona indirgiyor. Yahu bunlar seks manyağı mı? Kadını görünce akıllarına hemen açık-kapalı yerleri geliyorMGK de millet affetmeyecek, ne demek (Erdoğan söylemişti) onu da soracağız işimiz zor ama, bunlarla mücadele edeceğiz.resepsiyona 5-6 kişinin türbanlı gelmesi isteniyor. Onlar emir almış gibi türbanlı geliyor.. Balıkesir’e gittim, babam orada öğretmendi. Akçaka’ya köyü... Orada aynı sınıfta okudğumuz kadınlar geldi. Bana sarılıyorlar. Anadolu insanı budur. Görseniz.”Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 25 Nisan’ın 2003 yılında Cuma gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenin “Açık kaynaklarda yapılan araştırma ve incelemenin genelinden söz konusu notta bahsi geçen konunun 23 Nisan nedeniyle TBMM Başkanı’nın verdiği resepsiyon, ‘’ın CHP genel Başkanı, ‘’ın Başbakanolduğu değerlendirilmiştir.Ayrıca açık kaynaklarda yer alanCuma 11.05 tarih ve saatli bir haberde,’un 51 yıl önceve kendisinin de ilkokulu okuduğu Balıkesir’e gittiği, daha sonrageçerek ilkokul arkadaşları ile 50 yıllık özlemini giderdiği görülmüştür.pazartesi günüBaykal, komutanlarla ayrı ayrı görüştü.. Bunların normal olması, normal kararlar vermesi mümkün değil. olanaz...... Biz jandarmaya gönderdiğimiz dergide çağdaş bir hayat için mücadele ediyoruz..”Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 13 Ocak’ın 2003 yılında Pazartesi gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenintarihinde yapıldığı,Açık kaynaklarda yapılan araştırmada ise ‘’ın CHP Genel Başkanıolduğu değerlendirilmiştir.