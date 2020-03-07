Çetin Emeç, katledilişinin 30’uncu yılında mezarı başına anıldı

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özalp Birol, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve meslektaşları katıldı. Emeç'in mezarı başında okunan duaların ardından, meslektaşları kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Emeç'in mezarı başında dualar okundu.

Çetin Emeç kimdir?

Çetin Emeç, 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Rabia Emeç, babası ise gazeteci, Demokrat Parti'nin kurucularından milletvekili Selim Ragıp Emeç'ti. Bilge Emeç ile evlenen Çetin Emeç'in Mehveş ve Mehmet isimli iki çocuğu oldu. Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazeteciliğe 1952'de babası Selim Ragıp Emeç'in Son Posta gazetesinde başladı. 1972'ye kadar Hayat ve Ses dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1972 yılında Hürriyet Grubu'na geçti. Hürgün Yayınları'nın Genel Yönetmenliğini yaptığı sırada, Hürriyet Gazetesi genel yayın müdürlüğü görevini üstlenen Emeç, 1984-1985 yıllarında da genel yayın yönetmeni olarak Milliyet'e geçti. 1986'da genel koordinatör olarak Hürriyet gazetesine döndü.

Suikaste uğraıd

7 Mart 1990'da işine gitmek üzere İstanbul Suadiye'deki evinden çıktığı sırada şoförü Sinan Ercan'la birlikte öldürüldü. 38 yıllık gazeteci olan Emeç, Hürriyet gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarıydı.