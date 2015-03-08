T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çetin Emeç Gazetecilik ödülleri dağıtıldı

Hürriyet gazetesi muhabiri Arda Akın, Zafer Çağlayan'ın 700 bin TL'lik ceza makbuzunu bularak yazdığı haber 'Çetin Emeç Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldü

08 Mart 2015 00:04

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hürriyet Gazetesi'nin birlikte düzenlediği 'Çetin Emeç Gazetecilik Ödülleri' Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine dağıtıldı.

DHA'nın haberine göre, törene, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın eşi Sema Işıl Doğan, Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, torunu Selin Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, eşi Zehra Halefoğlu, gazeteci Uğur Dündar, Doğan Hızlan, Haluk Şahin, Derya Sazak, Vahap Munyar, Pınar Türenç, organizatör Erkan Özerman, Berna Tokar ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İlhan Cihaner'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 

 

'Gazetecilik mesleğini korumak için hayatını feda etmeyi göze alabilirdi'

 

Törenin açılış konuşmasını yapan gazeteci Uğur Dündar, 1990 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Çetin Emeç'in tanıdığı en değerli insan ve gazeteci olduğunu ifade etti.

Dündar, “Gazeteciliğin içine savrulduğu bu kaotik atmosferde, bu yok etme savaşlarında ve bu biat yarışlarında Çetin Emeç, kalemiyle giderek daha da anıtlaşırdı. Gazetecilik mesleğini koruyabilmek için gerekirse hayatını bile feda etmeyi göze alabilirdi. Zaten bu uğurda yaşamını yitirdi. Onu ne yazık ki en verimli olacağı çağda, genç yaşında yitirmek durumunda kaldık. Gazeteciliği, sadece halkın gerçekleri önünde eğilmek, onun dışında hiç bir güçe itaat etmemek, onun önünde eğilip bükülmemek ve biat etmemek anlamına geldiğini çok iyi bilirdi" diye konuştu.

 

Ödüller sahiplerini buldu

 

Konserin ardından, Çetin Gazeteci Doğan Hızlan başkanlığında Özalp Birol, Uğur Dündar, Fikret Ercan, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Öznur Kalender, Turgay Olcayto, Doç. Dr. Mehmet Sağanak, Prof. Dr. Haluk Şahin, Pınar Türenç ve Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper'den oluşan seçici kurulun belirlediği ödüllerin dağıtım törenine geçildi. Törende ilk olarak haber dalında ödül kazananlara ödülleri takdim edildi.

Eski Bakan Zafer Çağlayan'ın 700 bin TL değerindeki saatine ilişkin vergi cezası makbuzunu bularak yazdığı “İşte Belgesi" başlıklı haberle ödüle layık bulunan Hürriyet Gazetesi muhabiri Arda Akın ödülünü Uğur Dündar'ın elinden aldı.

Dündar ayrıca, “Koruyu da satmışlar" başlıklı haberiyle Övgüye Değer bulunun Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya ile "Kesilen alan 125 futbol sahası büyüklüğünde" başlıklı haberle Yerel Basın Teşvik ödülünü alan “İşte Çanakkale Gazetesinden İlyas Çolak'a da ödüllerini verdi.

Fotoğraf dalında, Soma Maden Kazası'nda çektiği 'Madenci ve Babası' fotoğrafıyla birinci olan Agenci France-Presse (AFP) foto muhabiri Bülent Kılıç ise ödülünü Gazeteci-Yazar Doğan Hızlan'dan aldı.

Hızlan, 'Savaş Yarası' fotoğrafıyla övgüye değer bulunan Doğan Haber Ajansı Şanlıurfa Muhabiri Ali Leylak ile 'Hiç Yakışmadı' başlıklı fotoğrafıyla Yerel Basını Teşvik Ödülünü kazanan Demokrat Kocaeli gazetesinden Şive Bağdiken'e de ödülünü taktim etti. Önce Vatan gazetesinden Oğuz Gürel ise “Dolar'ın Düşüşü" konulu karikatürüyle, karikatür dalında ödülünü aldı. Tören sonunda Emeç ailesi adına konuşan Çetin Emeç'in oğlu Mehmet Emeç törene katılanlara teşekkürlerini iletti.

 

ETİKETLER

çetin emeç gazetecilik ödülleriarda akınuğur dündarsomabülent kılıç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24