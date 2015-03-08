Çetin Emeç Gazetecilik ödülleri dağıtıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hürriyet Gazetesi'nin birlikte düzenlediği 'Çetin Emeç Gazetecilik Ödülleri' Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine dağıtıldı.



DHA'nın haberine göre, törene, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın eşi Sema Işıl Doğan, Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, torunu Selin Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, eşi Zehra Halefoğlu, gazeteci Uğur Dündar, Doğan Hızlan, Haluk Şahin, Derya Sazak, Vahap Munyar, Pınar Türenç, organizatör Erkan Özerman, Berna Tokar ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İlhan Cihaner'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

'Gazetecilik mesleğini korumak için hayatını feda etmeyi göze alabilirdi'

Törenin açılış konuşmasını yapan gazeteci Uğur Dündar, 1990 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Çetin Emeç'in tanıdığı en değerli insan ve gazeteci olduğunu ifade etti.



Dündar, “Gazeteciliğin içine savrulduğu bu kaotik atmosferde, bu yok etme savaşlarında ve bu biat yarışlarında Çetin Emeç, kalemiyle giderek daha da anıtlaşırdı. Gazetecilik mesleğini koruyabilmek için gerekirse hayatını bile feda etmeyi göze alabilirdi. Zaten bu uğurda yaşamını yitirdi. Onu ne yazık ki en verimli olacağı çağda, genç yaşında yitirmek durumunda kaldık. Gazeteciliği, sadece halkın gerçekleri önünde eğilmek, onun dışında hiç bir güçe itaat etmemek, onun önünde eğilip bükülmemek ve biat etmemek anlamına geldiğini çok iyi bilirdi" diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Konserin ardından, Çetin Gazeteci Doğan Hızlan başkanlığında Özalp Birol, Uğur Dündar, Fikret Ercan, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Öznur Kalender, Turgay Olcayto, Doç. Dr. Mehmet Sağanak, Prof. Dr. Haluk Şahin, Pınar Türenç ve Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper'den oluşan seçici kurulun belirlediği ödüllerin dağıtım törenine geçildi. Törende ilk olarak haber dalında ödül kazananlara ödülleri takdim edildi.



Eski Bakan Zafer Çağlayan'ın 700 bin TL değerindeki saatine ilişkin vergi cezası makbuzunu bularak yazdığı “İşte Belgesi" başlıklı haberle ödüle layık bulunan Hürriyet Gazetesi muhabiri Arda Akın ödülünü Uğur Dündar'ın elinden aldı.



Dündar ayrıca, “Koruyu da satmışlar" başlıklı haberiyle Övgüye Değer bulunun Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya ile "Kesilen alan 125 futbol sahası büyüklüğünde" başlıklı haberle Yerel Basın Teşvik ödülünü alan “İşte Çanakkale Gazetesinden İlyas Çolak'a da ödüllerini verdi.



Fotoğraf dalında, Soma Maden Kazası'nda çektiği 'Madenci ve Babası' fotoğrafıyla birinci olan Agenci France-Presse (AFP) foto muhabiri Bülent Kılıç ise ödülünü Gazeteci-Yazar Doğan Hızlan'dan aldı.



Hızlan, 'Savaş Yarası' fotoğrafıyla övgüye değer bulunan Doğan Haber Ajansı Şanlıurfa Muhabiri Ali Leylak ile 'Hiç Yakışmadı' başlıklı fotoğrafıyla Yerel Basını Teşvik Ödülünü kazanan Demokrat Kocaeli gazetesinden Şive Bağdiken'e de ödülünü taktim etti. Önce Vatan gazetesinden Oğuz Gürel ise “Dolar'ın Düşüşü" konulu karikatürüyle, karikatür dalında ödülünü aldı. Tören sonunda Emeç ailesi adına konuşan Çetin Emeç'in oğlu Mehmet Emeç törene katılanlara teşekkürlerini iletti.