Çetin Emeç anıldı

Çetin Emeç'in cenazesine hoca gelmeyince Ertuğrul Özkök kendi iPhone'undan Fatiha duası dinletti.



Uğradığı silahlı saldırı sonucu 19 yıl önce hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.



Törene, Çetin Emeç'in eşi Bilge, kızı Mehveş, torunu Selin ve damadı Özalp Birol ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, Uğur Dündar ve Doğan Hızlan'ın da aralarında bulunduğu dostları katıldı.



Törende konuşan Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Emeç'i anma törenlerinin kurumsal hale geldiğini belirtti.



Özkök, öldürülen gazetecilerin, Türk basınında öldürmenin ilk gerçek hedefleri olduklarını, onların kişiliğinde Türk basınının bir gelişme perspektifinin öldürülmek istendiğini dile getirdi.



Ertuğrul Özkök, sözlerine şöyle devam etti:

"Onlar başaramadı, iyi ki biz kazandık. Çünkü Türk basını hayata bağlılık yolunda başka yerlere doğru gidiyor. Bu iyimserliğimizi destekleyecek hiçbir şey yok. Türk basınında, Çetin Bey'i geçen yıl andığımız günden bugüne geçen döneme baktığımız zaman, beni iyimserliğe götürecek hiçbir şey görmüyorum. Güzel haber, iyi haber; artık gazeteciler öldürülmüyor, inşallah öldürülmez. Kötü haber; gazeteler iktidarlar eliyle, iktidarın elindeki devlet imkanları, baskı imkanları ile öldürülmeye çalışılıyor. Tabii ki bu, insanların öldürülmesinden daha az tehlikeli bir şey değil. Sonunda bir mesleğin bağımsız kalmayı amaç edinmiş üyelerinin çalıştığı gazeteler öldürülürse, o zaman o gazeteciler de öldürülmüş demektir. Dolayısıyla artık son 1-2 yıldır gazeteci öldürmeye teşebbüs yok ama gazete öldürmeye tam teşebbüs, hem de suçüstü bir şekilde gözler önüne serildi."



Konuşmanın ardından dua faslına geçildi ancak Hoca törene gelmeyince Özkök, iPhone'unda kayıtlı olan Fatiha duasını açıp Emeç'in ruhuna okuttu. (AA)