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Çetin Doğan'ın tahliyesi istendi

Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı İsmail Tepecik, müvekkilinin tahliyesini istedi.

10 Mart 2010 02:00

 

T24- Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı İsmail Tepecik, müvekkilinin tahliyesini istedi.


Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Tepecik, hazırladıkları 19 sayfalık tahliye talebini içeren dilekçe ve Doğan'ın sağlık durumu ile ilgili cezaevi doktoru tarafından hazırlanan tutanağı istanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine'ne verdi.

Adliye çışında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Tepecik, baştan bu yana “Balyoz Planı” iddialarının uydurma ve montajlama olduğunu savunduklarını söyleyerek, bu nedenlere dayalı olarak tekrar tutuklamaya itiraz ettiklerini kaydetti. Tepecik, Doğan'ın ciddi sağlık sorunları olduğunu, ancak baştan itibaren sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmasının kaldırılmasını istemediğini belirtti.

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