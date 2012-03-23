Çetin Doğan'ın kızı: 11 ve 17 No’lu CD’lerin orijinalliğinden endişeliyiz

T24 - Balyoz Planı davası kapsamında 11 ve 17 No’lu CD’lerin içeriklerinde “sahtecilik” yapıldığı ortaya çıktı. “Balyoz Davası ve Gerçekler” adlı blogda yer alan açıklamaya göre, söz konusu iki CD’de inceleme yapan Amerika’daki adli bilişim uzmanları, 2003’te kaydedilmiş gibi görünen dokümanların, en erken 2006 yılının yarısında kaydedilmiş olabileceğini ve dolayısıyla “tarih ve zamanlarda” sahtecilik yapıldığını belirtti. 11 ve 17 No’lu CD’de davaya adanı veren “Balyoz Güvenlik Harekât Planı” isimli Word dokümanının yanı sıra çok sayıda önemli belge bulunuyor.

Balyoz davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın kızı Pınar Doğan ile damadı Dani Rodrik’in “Balyoz Davası ve Gerçekler” adlı blogunda, Amerika’daki adli bilişim uzmanlarının hazırladığı bir rapora yer verildi.

11 ve 17 No’lu CD’lerin imajlarında yapılan inceleneme sonucu hazırlanan raporda, söz konusu CD’lerde “sahtecilik” yapıldığı belirtildi.

CD’lerdeki en az 76 dokümanın “tarih ve zamanlarında sahtecilik” yapıldığının vurgulandığı raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Aynı zamanda, 11 ve 17 numaralı CD’lerin oluşturma tarih ve zamanlarında sahtecilik olduğu sonucuna da varılmıştır. Son kayıtlarının yapılmasının akabinde 2003’te CD’ye kaydedilmiş gibi görünen dokümanların, Office 2007’den önce mevcut olmayan XML şemalarına ve Calibri yazı karakterlerine referanslar taşıması mümkün değildir. 11 ve 17 numaralı CD’lerin oluşturulma tarihi, en erken 2006 ortası olabilir. Şu ana kadar saptanılan delillerde yapılan oynamalar nedeniyle, 11 ve 17 No’lu CD’lerdeki tüm dokümanların orijinalliği hakkında ciddi bir endişe taşımaktayız.”

Blogda yer alan açıklamada ise söz konusu CD’lerde, “Balyoz Harekat Planı.doc”, “Milli Mutabakat Hükümeti Programı.doc”, “Çarşaf Eylem Planı Harekât Emri.doc”, “Sakal Eylem Planı Harekat Emri.doc” isimli belgelerin olduğu belirtildi.

“11 ve 17 No’lu CD’nin gerçekte 2003’de oluşturulmuş olamayacağını belgelerin içeriğinden dolayı biliyorduk” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, 11 No’lu CD’de 2009 yılına kadar varan bilgilerin bulunduğu ancak belgelerin ve CD’nin üstverisinin son kayıt tarihinin ise 2003 olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Biri Amerika’dan diğer Türkiye’den iki uzman, bu CD’nin üzerindeki ‘Or.K.na’ yazısının ve de 17 No’lu CD’nin üzerindeki ‘K.Özel’ yazısının Mehmet Baransu’nun bavulundan çıkan ve Süha Tanyeri’ne ait olan not defterinden yazı karakterilerinin seçilerek makine ile yazıldığını saptamıştı. Rapor, dokümanların içeriğinden bağımsız olarak, sadece adli bilişim teknikleriyle Balyoz belgelerinin sahte olduğunu teyit ediyor. Mahkeme, bu delillerle 350 sanıklı davanın 250 sanığını cezaevinde tutmaya devam ediyor.”