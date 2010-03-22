Çetin Doğan'ın hastaneye sevki istendi

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, ''müvekkili Çetin Doğan'ın sağ bacağında ağrı ve uyuşmanın yoğunlaşmış olduğunu'' belirterek, tam teşekküllü bir hastaneye sevk işleminin ivedi olarak gerçekleşmesini istediklerini bildirdi. Basın mensuplarının emekli Orgeneral Doğan'ın "tedavi istemediğini" hatırlatması üzerine Ülgen, kendisinini ikna edildiğini ifade etti.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde basın mensuplarına, Doğan'ın sağlığıyla ilgili bir açıklama yapan Ülgen, bugün (22 Mart 2010) saat 09:30'da bir avukat arkadaşının Silivri Cezaevi'nde Çetin Doğan ile görüşmeye gittiğini ve oradan aldıkları bilgilere göre Silivri Devlet Hastanesi'ndeki inceleme sonuçlarının henüz cezaevine intikal etmemiş olduğunu öğrendiklerini belirtti.



Avukat arkadaşının aktarımıyla Çetin Doğan'ın sağ bacağında uyuşma ve ağrı yoğunlaşmasının tespit edildiğini kaydeden Ülgen, şöyle konuştu:



''Bilindiği gibi Silivri Cezaevi kampüsünü bulunduğu yer, oldukça rutubetli bir bölgedir. Bu bölgede bacak ağrısının ve uyuşmasının nüksetmesinin çok tehlikeli olacağı daha önce doktorları tarafından iletilmişti. Bu nedenle biz de büyük bir endişe duyduk. Avukat İsmail Tepecik arkadaşımla birlikte 10 dakika önce cezaevine bir faks çekerek, tam teşekküllü bir hastaneye sevk işleminin ivedi olarak gerçekleşmesini istedik. Faksın şu anda ellerinde olması gerekir. Sanıyorum yarım saat ya da bir saat içinde başka bir haber alırsak sizlerle paylaşacağım.''



Doğan, tedavi için ikna edildi



Basın mensuplarının, ''Doğan tedavi istemiyordu'' hatırlatması üzerine de Ülgen, Doğan'ı sağlığının söz konusu olması nedeniyle ikna ettiklerini ve Doğan'ın mutlaka hastaneye gideceğini aktardı.



Avukat Celal Ülgen, gazetecilerin, ''Sizin hastane konusunda tercihiniz ne?'' sorusunu, ''Avukatları olarak bizim tercihimiz Çetin Paşa'nın itirazına rağmen, çünkü Çetin Paşa, GATA olması halinde bir takım çevrelerin 'gatakulli' lafını yineleyeceğini düşünüyor. Ve böyle bir durumu içine sindiremeyeceği için, Çetin Paşa, İstanbul Üniversitesi hastanelerinin olabileceğini söylüyor'' şeklinde yanıtladı.