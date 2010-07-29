-ÇETİN DOĞAN'IN AVUKATINDAN EK DİLEKÇE İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, yakalama emrine ilişkin itirazlara bakan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine ek dilekçe vererek, Genelkurmay Askeri Savcılığınca hazırlatılan bilirkişi raporunun da bu inceleme yapılırken değerlendirilmesini istedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ülgen, 28 Haziran 2010 tarihinde Genelkurmay Askeri Savcılığının ''Balyoz Planı''na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 kişiden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapordan söz etmek istediğini söyledi. Avukat Ülgen, ''Askeri savcılık bilirkişilere 'Balyoz Güvenlik Harekat Planı' denilen tertiple ilgili 11 soru yöneltmiş ve bu 11 soruya karşılık bilirkişiler bütün klasörleri, CD'leri inceleyerek ve irdeleyerek çok ayrıntılı ekleri ile birlikte yaklaşık bin sayfayı bulan bir rapor hazırlamışlar. Oldukça ayrıntılı ve Balyoz tertibini ortaya çıkaran incelikler ve bilgiler var'' dedi. Bir mahkemenin, yargıcın, savcının bu bilirkişi raporunu ancak 3-4 günde sürekli çalışıp okuyarak kavrayabileceğini ifade eden Ülgen, bu raporu dayanak göstererek İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine ek dilekçe verdiklerini kaydetti. Dilekçelerinde mahkemenin bu raporun inceleyerek yakalama emrine ilişkin itirazları değerlendirmesini istediklerini belirten Ülgen, ''Bu rapor doğrultusunda Balyoz'un bir tertip olduğu askeri bilirkişiler tarafından ortaya çıkarılmıştır'' diye konuştu. Ülgen, şu an hastanede tedavi altında tutulan Çetin Doğan'a bugün talyum testi yapıldığını, olumsuz sonuç alınması nedeniyle ikinci talyum testinin de uygulandığını söyledi. Basın mensuplarının ''Doğan'ın sağlık durumu yakalamayı durdurmaya yeterli değildir'' şeklindeki gerekçeyle yakalama emrinin durdurulması talebinin reddedildiğine ilişkin sorusunu Ülgen, ''Mahkeme sanıyorum gerekli delil anlamında bir sağlık kurulu raporu olmadığından söz etmek istemiştir. Tutuklamanın sonlandırılması için sağlık kurulu raporu aranabilir, ancak yakalama emrinin geri alınması için böyle bir sağlık kurulu raporu aranmaz. Olay medyaya intikal etmiş, hastanede yoğun bakımda kalınmış. Bu mahkemenin takdiridir'' diye yanıtladı. Bir basın mensubunun ''Raporla ilgili açıklamanızda 3-4 gün içerisinde incelenebileceğini söylediniz. YAŞ'ın ayın 1'inden itibaren başlaması bekleniyor. 3-4 günlük sürede YAŞ geçmiş olur. Bunu mu kastettiniz?'' sorusuna da Ülgen, ''YAŞ kararları için zaten görünen o ki cuma günü kaldı. Zaten geçecek. Onunla ilgili bir şey söylemiyorum'' yanıtını verdi.