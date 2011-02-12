Çetin Doğan’ın avukatı:İtiraz edeceğiz

T24

'Mahkeme tüm taleplerimizi reddetti'



Doğan: Bunun adı faşizmdir





Özden Örnek



Çetin Doğan

Silivri Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan Ersöz, “Savcılık makamı 163 kişi hakkında yakalama ve tutuklama talebinde bulundu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Mahkeme hukuka aykırı bir şekilde yakalama ve tutuklama kararına imza attı. Sanıkların aileleri mahkemede duygusal anlar yaşadılar. Müvekkilimiz üç defa tutuklandı. Bir kere yakalama kararı çıkarıldı. Bu, müvekkilimde duygusal sarsıntılara yol açtı. Biz karara 7 gün içerisinde itiraz edeceğiz. 11. Ağır Ceza Mahkemesi konuyu sonuca bağlayacak” dedi.Odatv.com’da yeralan habere göre, Balyoz Davası sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan, hakkında verilen tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, “Mısır’da olanları günlerdir konuşuyoruz, ancak bu yaşanan Türkiye’deki demokrasinin ne hale geldiğinin kanıtıdır. Bunun adı faşizmdir.” dedi.KOMUTANLAR NEYLE SUÇLANIYOR?İbrahim FırtınaEski Hava Kuvvetleri Komutanı. Balyoz Planı döneminde Harp Akademileri Komutanı’ydı. Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven darbe planları nedeniyle Ergenekon savcılarına ifade verdi. Balyoz Darbe Planı’nın en önemli ayaklarından birini oluşturan ‘Oraj Planı’nda imzası olduğu ileri sürülmüştü. Oraj Eylem Planı’nda, Yunanistan ile gerilimin tırmandırılması amacıyla, bir Türk jetinin Hava Kuvvetleri unsurlarınca düşürülerek suni kriz ortamı oluşturulması, bu kriz ortamında da İstanbul’daki Hava Müzesi’nin sakallı ve cüppeli şahıslar tarafından basılması planlanmıştı. Oraj kelimesinin Fransızca’da ‘Fırtına’ anlamına gelmesi dikkat çekmişti30 Ağustos 2003 ile 20 Ağustos 2005 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yaptı. 2007 yılında Nokta dergisinin açıkladığı ‘Darbe Günlükleri’ni kaleme aldığı iddia edilen Örnek, iddiaları yalanlamıştı. Örnek, Ergenekon savcılarına 5 Aralık 2009’da “şüpheli” sıfatıyla ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı. Balyoz Harekat Planı’nın önemli bir adımını oluşturan Suga Eylem Planı’nın altında imzası olduğu iddia edilmişti. Suga Eylem Planı’nda Yunanistan’la Türkiye arasında gerilim ve savaş ortamı oluşturularak, darbenin gerçekleştirilebilmesi için olağanüstü hal ve sıkıyönetim şartlarının getirilmesi yer alıyordu.5 bin sayfalık “Balyoz darbe planı”nın, dönemin 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Çetin Doğan önderliğinde hazırlandığı iddia edildi. Çarşaf, Sakal, Suga ve Oraj kod adlı eylem planlarından oluşan ‘Balyoz’; Fatih ve Beyazıt camilerinin bombalanması gibi iddialar da içeriyordu.Doğan, iddiaları reddederek “bunun bir harp oyunu” olduğunu söyledi. İddia olunan darbe hazırlıkları arasında, darbe sırasında gözaltına alınacak ve yararlanılacak gazeteciler listesi, 200 bin kişinin tutuklanması ve darbeye direnecek kişilerin stadyumlarda toplanması, darbe hükümeti kurulması gibi çarpıcı iddialar yer aldı.