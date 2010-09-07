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ÇETİN DOĞAN'IN AVUKATI GÖRÜNTÜLERİ İSTEDİ İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 18:31

-ÇETİN DOĞAN'IN AVUKATI GÖRÜNTÜLERİ İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı, seminer çalışma planına ait fotoğraflar ile belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi görüntülerini istedi. Eski 1. Ordu Komutanı Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelerek, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe sundu. Çetin Doğan'ın sorgu ve savunma işlemlerinin yaklaştığı ve dokümanların savunmaya dayanak oluşturduğu belirtilen dilekçede, delil klasöründe yer alan seminer çalışmasına ilişkin fotoğraflar ile Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun iddialara konu olan dokümanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslimi sırasında çekilen, 4 kaset olduğu anlaşılan kayıtların avukatlara verilmesi talep edildi.

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