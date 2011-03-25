-ÇETİN DOĞAN'IN ARINÇ'A AÇTIĞI DAVAYA RET ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın, bir gazetede yayımlanan sözleriyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç aleyhine açtığı manevi tazminat davası reddedildi. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Doğan'ın avukatı Barış Tepecik ile Arınç'ın avukatı Yakup Erikel katıldı. Yargıç Nesime İste, avukatların son beyanlarını dinledikten sonra davanın reddedildiğini açıkladı. Doğan'ın avukatı İsmail Tepecik, ''Biz bu kararı temyiz edeceğiz. Çünkü sayın Başbakan Yardımcısının beyanları müvekkilimi küçük düşürücü ve kişilik haklarına saldırı niteliğindedir'' dedi. Çetin Doğan'ın avukatlarının hazırladığı dava dilekçesinde, 19 Ağustos 2010'da, Bugün gazetesinde, Arınç'ın, ''Bodrum'da tatil yapıyor, neşeler saçıyor. Gel deyince sedyeye yatıyor. Tahliye kararı çıkınca hastane önünde saatlerce konuşuyor'' sözlerinin yayımlandığı belirtilmişti. Bu sözlerle, ''Doğan'ın kişilik hak ve değerlerine, onur ve haysiyetine ağır saldırıda bulunulduğu'' ileri sürülen dilekçede, Arınç'tan 30 bin lira manevi tazminat istenmişti.