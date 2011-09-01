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Çetin Doğan'ın adı Hakkari'de köprüye verildi!

Çetin Doğan’ın adı Hakkari’nin Çukurca İlçesine bağlı Narlı köyündeki bir köprüye verildi.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Balyoz darbe planının 1 numaralı sanığı ve hazırlayıcısı gerekçesiyle Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderilen emekli 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın adı Hakkari’nin Çukurca İlçesine bağlı Narlı köyündeki bir köprüye verildi. Köprüye Çetin Doğan ismi verilmesine tepki gösteren Çukurcalılar ise AKP’nin Kürtlere karşı tavrının değişmediğini vurguladı.



2010 yılı Şubat ayında darbe teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle cezaevine konulan ve halen tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın adı 147 metrelik bir köprüye verildi.


Masrafları Hakkari İl Özel İdare bütçesinden karşılanan köprüye bölgede görev yapan Çetin Doğan’ın adının verilmesi Çukurca sakinlerini rahatsız etti.


Konuyla ilgili tepkilerini Fırat Haber Ajansı’na aktaran Çukurcalılar, ‘’AKP Hükümeti'nin, iktidarda olduğu dönemde bir köprünün adının Çetin Doğan olarak konulması Kürtler'e bakışın değişmediğini gösteriyor. Köprüye Çetin Doğan isminin verilmesi bilinçli bir tercihtir. 33 Kurşun olayının baş sorumlusu Orgeneral Mustafa Muğlalı’nın adının katlettiği insanların köyündeki kışlaya verilmesi gibi, Doğan’ın adının da bir köprüye verilmesindeki mantık Kürtlere açık mesajdır” dediler.


AKP'nin de kendisinden önceki iktidarlardan farkı olmadığını ifade eden vatandaşlar, “AKP hükümeti de kendinden önceki hükümetler gibi, Kürt halkına acı yaşatanları ödüllendirmek ve Kürtlere acı yaşatmaya hazır kitleleri de cesaretlendirmek istiyor. Bu köprünün adının en kısa zamanda, Yıldırım Ayhan’ın isminin verilmesini istiyoruz” diye konuştular.


147 metre uzunluğunda ve 7.5 metre genişliğindeki Çetin Doğan Köprüsü, 17 Kasım 2006 tarihinde Irak'a geliş ve gidişleri sağlamak amacıyla 1 milyon 900 bin TL'ye inşa edilmişti.



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