-ÇETİN DOĞAN'DAN SERT SAVUNMA İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, seminerde yaptığı konuşmalar ile ilgili ''darbe provası'' iddiasında bulunulmasını ''komplo'' olarak niteledi. Doğan, ''Bu, tamamen örgütlü bir suçtur ve sonuçları itibarıyla sadece bize ve TSK'ya karşı değil, ülkeye karşı işlenmiş bir ihanet suçudur'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasına devam eden Doğan, 20 Aralık 2002'de 1. Ordu Karargahında düzenlenen aylık karargah koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmanın çarpıtıldığını belirterek, seminer esnasında yapılan takdimler ile katılımcıların irticalen yaptıkları konuşmaların da çarpıtılarak parça parça iddianameye serpiştirildiğini öne sürdü. Doğan, toplantıdaki takdim ve konuşmaların kendi emriyle kayda alındığını ifade ederek, ''Seminerin ne için yapıldığı ve varılan sonuç, gerçekte benim seminerin başlangıcında ve sonunda yaptığım konuşmanın dikkatle dinlenmesiyle anlaşılabilir'' diye konuştu. Seminerdeki konuşmasının klasörlerde de yer aldığını söyleyen Doğan, şöyle devam etti: ''Konuşmalarımı bugün olduğu gibi tarihe not düşme istemi dışında bir metinden okumam. Kaldı ki hazırlanan metin de doğal olarak o gün sabahtan beri yaptığımız özel duruma ilişkin bir değerlendirmeyi de içermiyordu. Bu nedenle kaset çözümü bulunan seminerde yaptığım konuşma, hazırlanan metinde yer alan hususları içermekle beraber daha kapsamlıdır. Ve son bölümde Kuzey Irak'tan başlayarak seminerde verdiğimiz özel duruma ilişkin askeri değerlendirmeleri de içermektedir. Kurgulanan bu davanın nasıl çürük ve yapay bir temele dayandırıldığını bu platformda dile getirmek için bir yıldan fazla bekledim. Seminerin açılış ve kapanışında yaptığım konuşmalarda nasıl oluyor da bu darbe planlamasının provasının yapıldığı iddia edilebiliyor? Bu sefil düşünceye sahip olanlar, elbette bir gün kurguladıkları komplonun hesabını vereceklerdir. Bu, tamamen örgütlü bir suçtur ve sonuçları itibarıyla sadece bize ve TSK'ya karşı değil, ülkeye karşı işlenmiş bir ihanet suçudur.'' Doğan, seminerde yaptığı konuşmalardan ancak ''pembe panter'' ile benzeşen bir dedektifin varabileceği gülünç bir yargıya ulaşıldığını söyledi. -''MÜDAHİLLER SORU SORMASIN''- Mahkemenin, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Başkanı Rıdvan Kaya, Hamza Türkmen, gazeteci Abdurrahman Dilipak ve Abdurrahman Koçoğlu'nun müdahilliklerine karar verdiğini anımsatan Doğan, ''Buraya müdahil olarak gelen ve sonra burayı terk edenler bana burada soru soramaz. Onların soracaklarının yanıtları ifadelerimde var. Hem akıl sağlığımı hem ruh sağlığımı korumak istiyorsanız buna izin vermeyin. Sahte dijital belgelerde adları geçiyor diye müdahil olmalarını kabul ettiniz. Burada delil bile sayılamayacak dijital verilere dayanarak müdahil oldular. O zaman buraya hükümet üyelerinin de gelmesi gerekir'' şeklinde konuştu. Doğan, savunmasında ayrı bir bölüme geçeceğini ve bunu daha sonraki oturumda yapmak istediğini belirtti. Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 17 Mart Perşembe gününe erteledi.