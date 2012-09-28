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Çetin Doğan'dan mesleğini soran hakime: Teröristim

Hakim'in 'Mesleğiniz nedir?' sorusuna Çetin Doğan, 'Teröristim' diye cevap verdi

28 Eylül 2012 14:32

Çetin Doğan "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın kimlik tespiti sırasında "Mesleğiniz nedir?" sorusuna, "Teröristim" diye cevap verdi.

Balyoz Davası'ndan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan,17 Ocak 2012 tarihinde görülen Balyoz duruşmasında "Terörle Mücadele Şubesi terör üretme şubesi haline gelmiş" şeklindeki ifadelerinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Silivri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Çetin Doğan ve avukatı Hüseyin Ersöz hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan da izleyici olarak katıldı.


'Benim orgeneral olduğumu herhalde iyi biliyorsunuz'


Çetin Doğan ilk önce kimlik tespiti yapıldı. Hakim'in "Mesleğiniz nedir?" sorusuna Çetin Doğan, "Teröristim" diye cevap verdi. Hakim bu sözleri tutanağa yazdırdığı sırada araya giren Çetin Doğan, "Benim emekli Orgeneral Olduğumu herhalde biliyorsunuz. Niye soruyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Çetin Doğan'ın mesleği tutanaklara emekli Orgeneral şeklinde yazdırıldı.

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