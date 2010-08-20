-ÇETİN DOĞAN'DAN 3 SAVCIYA TAZMİNAT DAVASI İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - Eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan, sanıkları arasında bulunduğu ''Balyoz Planı'' iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten ve davanın iddianamesini hazırlayan 3 savcı aleyhine toplam 60 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Doğan'ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Celal Ülgen, İstanbul Cumhuriyet Savcıları Bilal Bayraktar, Ali Haydar ile Mehmet Berk'ten 20'şer TL manevi tazminat talebini içeren dilekçeyi, Kartal nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdi. Avukat Ersöz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Müvekkilimiz hakkında hukuki ve fiili koşulları oluşmadan farazi bir kaçma şüphesine dayanarak verilmiş olan 21 Şubat 2010 ve 22 Şubat 2010 tarihli yakalama kararları açıkça hukuka aykırıdır. Sözlü ikazımıza rağmen düzeltilmeyen ve davalı cumhuriyet savcılarınca bir gün arayla imzalanmış olan yakalama kararları hukuka aykırılık hususunda ısrar edildiğini göstermektedir'' denildi. ''Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarının makul şüpheden ve masumiyet karinesinden yola çıkarak değil, tüm evrensel hukuk kurallarının aksine Çetin Doğan'ın mutlak suretle suçlu olduğundan hareketle değerlendirmeye gittikleri'' savunulan dilekçede, Doğan'ın savcılık ifadesinde ve mahkeme sorgusunda CD'lerin sahte olabileceği yönündeki savunmalarının göz ardı edildiği savunuldu. Açıklamada, bu şekilde, savcıların kanunda açıkça tanımlanan görevlerini ihmal ettikleri öne sürülerek, şöyle denildi: ''Usul kurallarına aykırı olarak müvekkilimizin özgürlüğünü kısıtlayan, geçerli bir mahkeme kararına dayanmaksızın evinde, yazlığında arama yapan, savunma hakkını kısıtlayan ve CMK'nın amir hükümlerine aykırı olarak ifade alan cumhuriyet savcıları Bilal Bayraktar, Mehmet Berk ve Ali Haydar hakkında toplam 60 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.''