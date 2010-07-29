Çetin Doğan'a anjiyo yapıldı

T24 - "Balyoz" davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'a zorunlu olarak anjiyo yapıldığı bildirildi.



''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, Doğan'ın anjiyo olduğunu belirterek, ''Bazı damarlarda daralma olduğu ve kalbin beslenemediği görüldüğü için zorunlu olarak anjiyo yapıldı'' dedi.



Avukat Ülgen, kalp krizi riski nedeniyle Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çetin Doğan'ın sağlık durumuna ilişkin hastane bahçesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.



Doğan'a sabah saatlerinde ''talyum'' testi yapıldığını belirten Ülgen, bu test sonucunda olumsuz birtakım veriler tespit edildiği için öğleden sonra aynı testin tekrarlanmasına karar verildiğini söyledi.



Ülgen şöyle konuştu:



'' Bu yapılan test sonucunda da bazı damarlarda daralma olduğu ve kalbin beslenemediği görüldüğü için zorunlu olarak anjiyo yapıldı. Anjiyo sonuçlarına göre kılcal damarlarda, yani daha küçük damarlarda tıkanmalar var. Kalbe kan az gidiyor. Bu nedenle de uzun süre ilaç tedavisinin uygulanması gerekir.''



İlaç tedavisi ile başarı sağlanamaması halinde, tedavinin başka hangi yöntemle sürdürüleceğine karar verileceğini kaydeden Ülgen, ''Yarın hastane konseyi toplanarak durum ile ilgili rapor verecek'' dedi.



Ülgen, Çetin Doğan'ın yapılan testten dolayı vücuduna ilaç verildiğini, bu nedenle yaklaşık 6 saat yatmak durumunda olduğunu ve sabaha kadar vücuduna verilen ilacın böbreklerine baskı yapmaması için 3,5 litre su içmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





