T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çetin Doğan ve Engin Alan'a Balyoz'dan tahliye kararı!

'Balyoz' kapsamında tutuklu olan Orgeneral Çetin Doğan ve Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin tahliyesine karar verdi.

18 Haziran 2010 03:00

T24 - İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, "Balyoz" soruşturması kapsamında tutuklu olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin tahliyesine karar verdi. 29 tutuklu sanığın bulunduğu "Balyoz" soruşturmasında son tahliyelerden sonra 15 tutuklu sanık kaldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Yılmaz Alp, soruşturma kapsamında tutuklananların geçen hafta içinde yaptıkları itirazları değerlendirdi.

Hakim Alp, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan ve emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri'nin de aralarında bulunduğu 14 kişinin tahliyesine karar verdi.


Tahliye edilenler

Hanefi Yıldırım, Yurdaer Olcan, Ali Rıza Sözen, Engin Alan, Ali Semih Çetin, Nuri Ali Karababa, Yüksel Gürcan, Süha Tanyeli, Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Bekir Memiş, Mustafa Önsel, Bülent Tunçay ve Abdullah Dalay.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24