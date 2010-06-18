Çetin Doğan ve Engin Alan'a Balyoz'dan tahliye kararı!

T24 - İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, "Balyoz" soruşturması kapsamında tutuklu olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin tahliyesine karar verdi. 29 tutuklu sanığın bulunduğu "Balyoz" soruşturmasında son tahliyelerden sonra 15 tutuklu sanık kaldı.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Yılmaz Alp, soruşturma kapsamında tutuklananların geçen hafta içinde yaptıkları itirazları değerlendirdi.



Hakim Alp, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan ve emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri'nin de aralarında bulunduğu 14 kişinin tahliyesine karar verdi.





Tahliye edilenler



Hanefi Yıldırım, Yurdaer Olcan, Ali Rıza Sözen, Engin Alan, Ali Semih Çetin, Nuri Ali Karababa, Yüksel Gürcan, Süha Tanyeli, Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Bekir Memiş, Mustafa Önsel, Bülent Tunçay ve Abdullah Dalay.





