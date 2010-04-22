Çetin Doğan taburcu edildi

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Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir yatarak tedavi gören Emekli Orgeneral Doğan, taburcu olduktan sonra askeri lojmandaki evine hareket etti.Doğan hakkında "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında 2. kez yakalama emri çıkartılmış, ancak hastanede tedavi altında olduğu için emir uygulanamamıştı.Tedavi süreci ve öncesinde avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulunan Doğan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmak istemediğini, hukuksal anlamda tahliye edilmek istediğini ifade etmişti.Emekli Orgeneral Doğan'ın yarın (23 Nisan 2010) saat 11:00'de Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim olması bekleniyor.