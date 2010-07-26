-ÇETİN DOĞAN MÜŞAHEDE ALTINDA İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin olarak açılan davada hakkında yakalama emri çıkarılan Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi. Bodrum'dan sivil polisler eşliğinde İstanbul'a getirilen Doğan, Atatürk Havalimanı'nda uçaktan indirildikten sonra sivil polisler nezaretinde ilk önce Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Doğan, ''yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı'' nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine gönderildi. Doğan'ın fakültenin ''acil dahiliye ve nöroloji'' servisinde müşahede altında olduğu öğrenildi.