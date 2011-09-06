'Çetin Doğan Köprüsü'nün ismi değişti

T24 - Hakkari İl Genel Meclisi toplantısında, 27 Ağustos 2011 tarihinde Çukurca'daki 'canlı kalkan' eylemi sırasında hayatını kaybeden Van İl Genel Meclisi üyesi Yıldırım Ayhan'ın adının, olayların meydana geldiği Narlı Köyü'ndeki Çetin Doğan Köprüsü'ne verilmesi kararı alındı.



Hakkari İl Genel Meclisi'nin bugün yapılan 2'nci Dönem 27'nci toplantısında, bir grup BDP'linin sınırın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde operasyonların durmasını sağlamak için yaptıkları 'canlı kalkan' eylemi sırasındaki olaylarda ölen Yıldırım Ayhan konusu gündeme geldi.



Hakkari Belediye Başkan Vekili Şaban Alkan, BDP Merkez İlçe Başkanı Ali Aydın, Belediye Meclis üyelerinin de izlediği İl Genel Meclisi toplantısında, 'canlı kalkan' eylemi yapan grupla güvenlik güçleri arasındaki arbede sırasında ölen Yıldırım Ayhan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Toplantıda BDP'li üye Özçelik Yıldız söz alarak, Yıldırım Ayhan'ın öldürülmesinde tek sorumlunun AK Parti iktidarı olduğunu ileri sürdü.



Özçelik Yıldız, "Bizler,Van İl Genel Meclisi üyesi arkadaşımızın katillerinin bulunması ve adalete teslim edilmesini umuyoruz. Devlet olmanın gereği de budur. Demokrasi ve barış şehidimiz Yıldırım Ayhan arkadaşımızın onurlu mücadelesini meclisimiz sürdürmeye kararladır" dedi.

Önerge kabul edildi



Bu açıklamanın ardından BDP'li İl Genel Meclisi tüyeleri adına Ferheng Yazgan önerge vererek, Yıldırım Ayhan'ın vurulduğu Çukurca daki Çetin Doğan Köprüsü'nün adının Yıldırım Ayhan Köprüsü olarak değiştirilmesini istedi.



İl Genel Meclisi Başkanı Ferzende Yılmaz da önergeyi okuyup oya sundu. 14'ü BDP'li, 1'i de AK Partili 15 üyenin oybirliği ile önerge kabul edildi.



İl Genel Meclisi Başkanı Ferzende Yılmaz, sözkonusu köprünün 2000 yılında İl Özel İdaresi tarafından yaptırıldığını belirterek, "O zaman köprüye dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Çetin Doğan'ın ismi verildi" dedi.



Köprünün daha sonra yakıldığı için 2006 yılında yine il Özel İdaresi tarafından o dönemin parasıyla 1 trilyon 900 milyara tekrar yapılarak aynı tabelanın asıldığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bilindiği gibi sözü geçen emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Balyoz darbe planının altında imzası bulunan ve şu anda tutuklu olarak Balyoz davasının bir numaralı sanığı sıfatıyla yargılanmaktadır. Bizler böyle bir şahsın isminin sınırlarımız içinde bulunan bir köprüde görülmesi halkımızın tepkisiyle karşılaşacağı ve benimsemeyeceğini, asla kabul görmeyecek bir karar olduğunu görüyoruz. Kaldı ki bu kararın kimin tarafından alındığı bilinmemektedir.



İkinci gerekçemiz olarak emsal teşkil eden Van ili Özalp İlçesi Sınır Jandarma Taburu'na verilen Mustafa Muğlalı'nın adının 33 köylünün kurşuna dizilmesi olayında yargılanan hüküm giyen bu şahsın isminin halk tarafından tepkiyle karşılaşması nedeniyle 2011 yılı Mart ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e bu tabelanın kışladan indirilmesi talimatı verilmiştir. Bu nedenle bizler Çetin Doğan isminin Hakkari'de köprüye verilmesini Hakkari halkına hakaret taşıdığı kanaatini taşıyor, bu köprünün isminin İl Genel Meclis üyesi Yıldırım Ayhan olarak değiştirilmesini uygun buluyoruz."



