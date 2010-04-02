Çetin Doğan GATA'ya yatırıldı

T24-

Doğan dün tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi'nden ayrılmıştı.Doğan gazetecilere, "Bana yazılan mektup ve çekilen telgraflarla Türk halkını arkamda, yanımda hissettim. Ordada bir görev yaptığıma inanıyorum. Adalet yerini bulacaktır ama gecikmiş olarak değil diyelim. İnşallah sonunda getiririz. Hep birlikte aydınlık günlere ulusça ulaşırız diliyorum" demişti.Tahliye ile ilgili olarak da Doğan, "Gecikmiş bir olay demekten başka elimden birşey gelmiyor" diye konuşmuştu.