-ÇETİN DOĞAN ÇAPRAZ SORGUDA İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - ''Balyoz Planı'' davası tutuklu sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen'in savunması tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık Doğan'ın çapraz sorgusuna geçildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Çetin Doğan'ın avukatı Ülgen, dosyadaki klasörleri inceleyerek kimin, neden sanık olduğunu araştırdığını belirtti. Görevlendirmede yetkili personel listesinde, ''Suga'' harekat planında, çalışma gruplarında, İstanbul ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlığındaki kilit görevlere atanacak kişiler listesinde isimleri geçen kişilerin sanık olarak yer aldığı ifade eden Ülgen, ancak bu listelerde ismi olup da dava açılmayan kişilerin de bulunduğunu kaydetti. İddianamede, bu kişiler hakkında neden dava açılmadığının anlatılmadığını dile getiren Ülgen, dava sanıklarının Balyoz Plan seminerine katıldıkları ve listede isimleri bulunduğu için yargılanmadıklarını, ''sahte bir belge olan 11 No'lu CD'de görev listesinde yer aldıkları için'' sanık olduklarını savundu. Yakalama kararında hukuka aykırılıklar olduğunu da savunan ve bunları anlatan Ülgen, Çetin Doğan'ın ev aramasının 16.20'de bittiğini, yakalama kararının ise 18.58'de verildiğini söyledi. Müvekkilinin yaklaşık 2 saat haksız yere özgürlüğünün kısıtlandığını ifade eden Ülgen, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ''kaçak'' tanımının belirtildiğini, müvekkili hakkında ise sanki kaçakmış gibi yakalama kararı çıkarıldığını vurguladı. Ülgen, ''Herkes birbirinden intikam alma, herkes geçmişin intikamını alma sürecine girerse bunun sonu gelmez. Bugün intikamını alır, yarın sıra B'ye gelir. Bu intikamları durdurmalıyız'' diyerek, hukukun herkese uygulanması gerektiğini söyledi. -''POLİSTEN ÇIKAN TALEP YAZISI KARAR OLMUŞ'' İkinci ''Ergenekon'' dava dosyasına ait iletişimin dinlenmesine ilişkin bir kararı gösteren Ülgen, polisin talep yazısındaki ''dinleme'' ifadesinin ''inleme'' olarak yer aldığını, aynı yanlışın savcılığın yazısından mahkeme kararına kadar devam ettiğini söyleyerek, ''Polisten çıkan talep yazısı karar olmuş'' dedi. Ülgen ayrıca bazı basın yayın organlarında davanın sanıklarından Ahmet Yavuz'un, ''Tutuklanmadan 15 gün önce bütün harp oyunu ve plan seminerlerinin silinmesini emrettiği''ne ilişkin haberler yayımlandığını belirterek, ''Bu haberler dava üzerine gölge düşürmek, yargılamayı etkilemek açısından yapılıyor. Masumiyet ilkesini zedeleyici biçimde haberler yapılıyor. Haberler gerçeği yansıtmıyor'' diye konuştu. -İTİRAZ DİLEKÇESİ- Duruşmada, ''Balyoz Planı'' davası tutuklu sanıklarından Nedim Ulusan'ın tutukluğuna itiraz dilekçesi de avukatı Hüseyin Ersöz tarafından mahkemeye sunuldu. İtiraz dilekçesinde, ''müvekkilimiz Nedim Ulusan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf bir subay olup, NATO'ya bağlı Güneydoğu Avrupa Silahsızlanma, Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezinde (RACVIAC) Uluslararası ilişkiler Program Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bu çerçevede müvekkilimiz çok az kişiye nasip olan, Türkiye'yi yurt dışında temsil etme görevi verilmiş başarılı bir kurmay subaydır'' denildi. Dilekçede, 14.03.2011 tarihli tutuklama kararının kaldırılması, aksi takdirde itiraz dilekçesinin CMK maddesi uyarınca incelenmek ve karara bağlanmak üzere İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi istendi. Duruşmada, Ülgen'in savunmasını tamamlanmasının ardından Çetin Doğan'ın çapraz sorgusuna geçildi.