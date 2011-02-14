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Çetin Doğan: Belge falan yoktur

Doğan, "Gölcük'te çıkan 43 klasörde belge falan yoktur. Kendilerini hakim-savcı yerine koyuyorlar. Bütün belgeler çürüktür" dedi.

14 Şubat 2011 02:00

T24 - Teslim olmak için adliyeye gelişinde gazetecilere konuşan emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Gölcük'te çıkan 43 klasörde belge falan yoktur. Kendilerini hakim-savcı yerine koyuyorlar. Bütün belgeler çürüktür" dedi.

 
Balyoz davasında hakkında tekrar tutuklama kararı verilen eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, bu sabah adliyeye gelerek teslim oldu.

Adliyeye kendi aracıyla gelen Çetin Doğan, basın mensuplarına açıklamada bulunduktan sonra işlemlerinin yapılması amacıyla binaya girdi.

Çetin Doğan, Gölcük'te ortaya çıkan 43 klasörde belge bulunmadığını iddia etti.

Doğan şunları söyledi: "Davanın meşru bir seyri kalmadı. Gölcük'te çıkan 43 klasörde belge falan yoktur.

Kendilerini hakim-savcı yerine koyuyorlar. Bütün belgeler çürüktür. Davada savunma yapmayacağız."

Dava kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Nuri Ali Karababa da adliyeye gelerek teslim oldu.

Bu arada hafta sonu haklarında nöbetçi İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ''yol tutuklaması'' işlemi yapılan 11 muvazzaf asker, davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama işlemlerinin yapılması amacıyla Hasdal Askeri Cezaevinden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

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