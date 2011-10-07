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Çetin Doğan: Bari muvazzaf subaylara yol verin İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2011 21:08

-Çetin Doğan: Bari muvazzaf subaylara yol verin İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, ''TSK, Kıbrıs'ın güneyine gidiyor. Donanmanın yarısı parmaklıklar arkasında. 'Dijital belgelerde imza yok. Bunlar sahte' dedik komutanlar içeride. Lütfen, haykırıyorum. Biz yandık, ülke gitmesin. Bari muvazzaf subaylara yol verin'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan Doğan, dosyadaki dijital verilerin sahte olduğunu belirterek, günümüz teknolojisinde dijital verilerin basit bir şekilde hazırlanabileceğini söyledi. Kara, deniz ve hava kuvvetleri subaylarının tutuklu bulunduğunu söyleyen Doğan, ''TSK, Kıbrıs'ın güneyine gidiyor. Donanmanın yarısı parmaklıklar arkasında. 'Dijital belgelerde imza yok. Bunlar sahte' dedik komutanlar içeride. Lütfen, haykırıyorum. Biz yandık, ülke gitmesin. Bari muvazzaf subaylara yol verin'' dedi. 2002 yılının ağustos ayında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne atandığını belirten emekli Yüzbaşı Mehmet Ulutaş da ''Kocaeli'nde görevlendirilecek personel listesinde bir üsteğmen olarak üst rütbeli personele nasıl emir verebilirim? Bir üsteğmenin üstlerine emir vermesi yasa dışı yollarla olsa dahi fiilen mümkün değildir'' diye konuştu.  Akıl ve vicdanen suçsuz olduğunu belirten Ulutaş, yalan makinesi dahil her türlü bilimsel yöntemin üzerinde uygulanarak suçsuzluğunun ortaya çıkarılmasını istedi. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Bu arada, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de duruşmayı izledi. Yeniçeri, duruşmaya ara verildiği sırada MHP'den milletvekili seçilen tutuklu sanık emekli Korgeneral Engin Alan ile kısa bir süre görüştü.

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