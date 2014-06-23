Çetin Doğan, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ni HSYK'ye şikayet etti

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Balyoz davasına ilişkin yargılamayı yapan ve kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında HSYK'ya şikayette bulundu.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Çetin Doğan, avukatı aracılığıyla HSYK'ya gönderdiği dilekçede, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin başkanı ve üye hakimlerinin Ömer Diken, Ali Efendi Peksak, Murat Üründü ve Aytekin Özanlı olduğu anımsatıldı.

Dilekçede, "dijital dokümanlarda manipülasyon yapıldığı tespitini" içeren 6 askeri bilirkişi raporu ile 12 bilimsel mütalaanın tamamının kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasında bulunduğu belirtilerek, bu raporlarda yazan tespitler çerçevesinde bilirkişi incelemesi yaptırılması talep edildiği ancak taleplerinin hukuka aykırı olarak söz konusu mahkeme heyeti tarafından reddedildiği ileri sürüldü.

Yargılama sırasında, iddia konusu askeri müdahaleyi önlediği ileri sürülen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün dinlenilmesi taleplerinin de aynı heyetçe reddedildiği ifade edilen dilekçede, ret kararları üzerine birçok kez reddi hakim talebinde ve HSYK şikayetlerinde bulunulduğu ancak bu başvurulardan bir sonuç elde edilemediği kaydedildi.

AYM kararı ve BM Keyfi Tutuklamaları Önleme Çalışma Grubu'nun kararında yer alan ''Adil Yargılanma Hakkı''nın ihlal edilmiş olduğuna dair tespitlerin vurgulandığı dilekçede, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi eski heyeti Ömer Diken, Ali Efendi Peksak, Murat Üründü ve Aytekin Özanlı hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.