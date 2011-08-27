-Çetin: ''Artık futbola dönmemiz gerekiyor'' İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin, artık futbola dönmeleri gerektiğini, ülkenin de buna ihtiyacı olduğunu söyledi. A Milli Futbol Takımı, Kazakistan ve Avusturya ile oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları için Swissotel'de toplandı. Oğuz Çetin, otel girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, artık Türkiye'de futbola dönmenin gerekli olduğunu ifade ederek, ''Ligler milli maçlardan sonra başlayacağı için önceliği milli takım yapıyor. Bizler ve futbolcular bu konudan dolayı son derece mutluyuz. Artık futbola dönmemiz gerekiyor. Ülkenin de buna ihtiyacı var'' diye konuştu. Gruptaki durumları gereği oynayacakları iki maçtan ciddi beklentileri olduğunu anlatan Çetin, ''Oyuncularla bunu sağlayacak durumdayız, bu potansiyele sahibiz. Olumsuzlukları bir kenara bırakarak daha iyi motive olup bu maçların üstesinden geliriz'' dedi. -Fenerbahçeli futbolcuların durumu- Milli takımda Fenerbahçeli futbolcuların bulunduğu, bu oyuncuların psikolojik durumlarının milli takımı nasıl etkileyeceği sorusuna Çetin, şöyle yanıt verdi: ''Olanları göz ardı edemeyiz. Çocukların içinde bulunduğu psikolojik durumu iyi biliyoruz. Ancak bizi biz yapan en büyük özelliklerimizden bir tanesi milli duygular. Oyuncularımız içinde bulundukları sıkıntıları bir kenara bırakıp bu yönde motive olacaklardır. Kendileri ile irtibat halindeyiz. Bugünden itibaren de artık futbolu düşünmek, milli maçları düşünmek yönünde de önemli adımlar atacağız. Onlar da bütün olumsuzlukları bir kenara bırakarak performanslarını en üst seviyeye çıkaracaklardır.'' Trabzonsporlu milli futbolcu Burak Yılmaz, kendileri için çok önemli iki maça çıkacaklarını kaydederek, ''Hedeflerimize ulaşmak için 2 maçtan 6 puan almalıyız. Her şeyden arınıp, sadece buraya konsantre olup geldik. İnşallah amacımıza ulaşırız'' dedi. Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin yerine UEFA Şampiyonlar Ligi'ne alınması ile ilgili de Burak, ''Mutluluk verici bir olay ama şu anda her şeyi bırakıp milli takma konsantre oluyoruz'' diye konuştu. Çağlar Birinci de fizik olarak iyi durumda olduklarını belirterek, ''İki maçı da kazanmak amacındayız. Yaşanan futbol ortamını milli takıma yansıtmamak lazım. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız'' şeklinde konuştu. Cenk Tosun ise iki maçı da kazanıp, grupta iyi yerlere gelmek istediklerini anlatarak, ''Önümüzdeki iki maç bizim için çok önemli. Liglerin başlamaması bizi çok fazla etkilemedi'' değerlendirmesinde bulundu.