Çetelerden kaçan Meksikalı foto muhabiri ölü bulundu

Meksika'nın başkenti Mexico City'de foto muhabiri Ruben Espinosa, yaşadığı apartman dairesinde, dört kişiyle birlikte ölü olarak bulundu.

Araştırma dosyalarıyla bilinen Proceso dergisi için çalışan Espinosa, kısa süre önce aldığı tehditler nedeniyle ülkenin doğusundaki Veracruz eyaletinden başkente taşınmıştı.

Veracruz'un, Meksika'nın gazeteciler için en tehlikeli eyaletlerinden birisi olduğu ve çok sayıda gazetecinin Veracruz'da uyuşturucu kartellerinin hedefi haline geldiği belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, foto muhabiri Espinosa ile birlikte öldürülen diğer dört kişinin ise kadın olduğu açıklandı.

Kurbanlardan üçünün o apartman dairesinde yaşadıkları, dördüncü kadının da temizlik görevlisi olduğu savcılık tarafından verilen bilgiler arasında.

Yetkililer ölüm nedenlerinin hâlâ araştırıldığını söylese de Proceso dergisi, foto muhabiri Espinosa'nın vücudunda iki kurşun yarası olduğunu iddia etti.

Meksika'nın farklı bölgelerinde ölüm tehdidi alan çok sayıda gazeteci, başkent Mexico City'e kaçıyor.

Hükümet de tehdit alan gazetecileri korumak için yakınlarda yeni bir güvenlik birimi oluşturdu.

Düşünce özgürlüğünü savunan 'Madde 19' adlı sivil toplum kuruluşu, Espinosa'nın Mexico City'e kaçtıktan sonra öldürülen ilk gazeteci olduğunu açıkladı.

Madde 19 yöneticilerine göre Espinosa'ya düzenlenen suikast, ülkede gazetecilere yönelik şiddetin farklı bir boyuta tırmandığının en net göstergesi.

Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu bu yılın başlarında yayınladığı raporda 2010'dan bu yana 97 gazetecinin yaptıkları haberler yüzünden öldürüldüğünü açıklamıştı.