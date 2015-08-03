T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çetelerden kaçan Meksikalı foto muhabiri ölü bulundu

Araştırma dosyalarıyla bilinen Espinosa, kısa süre önce aldığı tehditler nedeniyle başkente taşınmıştı

03 Ağustos 2015 17:34

Meksika'nın başkenti Mexico City'de foto muhabiri Ruben Espinosa, yaşadığı apartman dairesinde, dört kişiyle birlikte ölü olarak bulundu.

Araştırma dosyalarıyla bilinen Proceso dergisi için çalışan Espinosa, kısa süre önce aldığı tehditler nedeniyle ülkenin doğusundaki Veracruz eyaletinden başkente taşınmıştı.

Veracruz'un, Meksika'nın gazeteciler için en tehlikeli eyaletlerinden birisi olduğu ve çok sayıda gazetecinin Veracruz'da uyuşturucu kartellerinin hedefi haline geldiği belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, foto muhabiri Espinosa ile birlikte öldürülen diğer dört kişinin ise kadın olduğu açıklandı.

Kurbanlardan üçünün o apartman dairesinde yaşadıkları, dördüncü kadının da temizlik görevlisi olduğu savcılık tarafından verilen bilgiler arasında.

Yetkililer ölüm nedenlerinin hâlâ araştırıldığını söylese de Proceso dergisi, foto muhabiri Espinosa'nın vücudunda iki kurşun yarası olduğunu iddia etti.

Meksika'nın farklı bölgelerinde ölüm tehdidi alan çok sayıda gazeteci, başkent Mexico City'e kaçıyor.

Hükümet de tehdit alan gazetecileri korumak için yakınlarda yeni bir güvenlik birimi oluşturdu.

Düşünce özgürlüğünü savunan 'Madde 19' adlı sivil toplum kuruluşu, Espinosa'nın Mexico City'e kaçtıktan sonra öldürülen ilk gazeteci olduğunu açıkladı.

Madde 19 yöneticilerine göre Espinosa'ya düzenlenen suikast, ülkede gazetecilere yönelik şiddetin farklı bir boyuta tırmandığının en net göstergesi.

Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu bu yılın başlarında yayınladığı raporda 2010'dan bu yana 97 gazetecinin yaptıkları haberler yüzünden öldürüldüğünü açıklamıştı.

ETİKETLER

meksikalıfoto muhabiriölü bulunduçeteruben espinosa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24