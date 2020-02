Çeteden emniyet müdür yardımcısına 'FETÖ'cü' iftirası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, aralarında trafik polislerinin de bulunduğu otopark çetesinin, araç çekim işinin azalmasından sorumlu tuttukları Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Gencer\'e, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkisi olduğuna dair iftirada bulunduğu ortaya çıktı. Bir gazeteci ile eski bir milletvekilinin de örgütün çıkarlarına hizmet ettiği kaydedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde bazı görevlilerin otopark işletmecileri ile menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park edilen araçları asli görevleri olmasına rağmen para karşılığı çektirdiklerini tespit etti.

8\'İ POLİS, 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

6 aylık teknik takip sonucunda harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Şubat\'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi otopark olmak üzere 18 adrese düzenlenen operasyonda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanı toplam 17 kişi gözaltına alındı.

TRAFİK ŞUBE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Şüphelilerden trafik şube müdürü M.S. ile polis memurları A.S., M.A., Ç.T., Ö.A., C.D., M.Y., E.K., otopark sahibi O.Ö. ve otopark muhasebecisi İ.S., sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIKLAR HAKKINDA 18 YIL HAPİS İSTENDİ

17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. Y.Ö., C.G. ve M.A.\'nın şikâyetçi sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanıklar hakkında \'rüşvet almak ve vermek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\' suçlamalarıyla 18 yıla kadar hapis istendi.

\'BANA DA TEKLİF ETTİLER\'

İddianamede, şikâyetçi polis memuru Y.Ö.\'nün, olayla ilgili gönderdiği üç ihbar mektubunda yazdıklarına yer verildi. Y.Ö. mektuplarında, \"Ben Trafik Denetleme\'de çalışan polisim. Şube müdürümüz M.S. trafik otoparklarıyla ilgili usulsüzlükler yaptı ve yapmaya da devam etmektedir. Otopark sahibi haksız kazanç sağlanması için bana da teklif etti. Ben kabul etmedim. Hatta bana Şube Müdürü\'nün arkasının sağlam olduğunu, arkasında Emniyet Genel Müdürü ve Vali\'nin bulunduğunu söylediler. Türkiye\'nin hiçbir yerinde gece, yasak parktan araç çekimi yapılmazken, burada rüşvet aldıkları için geç saatlere kadar usulsüz araç çekimi yaptılar. Ve çeşitli bahaneler uydurularak vatandaşın arabası bağlanıp, mağdur edildi\" ifadelerine yer verdi.

\'GAZETECİYE HABER YAPTIRILIYORDU\'

Araç çekim işlemlerinin durduğu dönemlerde, şube müdürü M.S., otopark sahibi O.Ö. ve gazeteci A.B.\'nin bir araya gelerek konuyla ilgili değerlendirmeler yaptığını kaydeden Y.Ö., iddialarını şöyle sürdürdü:

\"Gazeteci A.B.\'ye, araç çekimlerinin hızlandırılması için haber yaptırılıyordu. Usulsüz çekimler durduğu zaman otoparkın sahibi O.Ö. ve gizli ortağı olduğunu düşündüğüm eski milletvekili B.K. ile şube müdürümüz M.S. buluşuyor, B.K. da bu usulsüzlükleri kapattırarak emniyet ve valilik üzerinde baskı oluşturmaktadır.\"

\'MÜDÜR YARDIMCISINI GÖREVDEN ALDIRMAYA ÇALIŞTI\'

İhbar dilekçesinde yer alan iddialar üzerine, rüşvet suçunun örgütlü bir yapılanma içerisinde gerçekleştiği ve şüphelilerin deşifre edilebilmesi için otopark sahibi O.Ö., Trafik Denetleme Şube Müdürü M.S., polis memurları M.E.K., Ç.T., A.S., C.D. ve M.A. hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı kaydedilen iddianamede, şöyle denildi:

\"Otopark sahibi O.Ö.\'nün, araç çekim işlerinin düşmesinden sorumlu gördüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Gencer\'i görevden aldırmak için siyasilerle konuşmalar yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca, gazeteci A.B. ile irtibata geçerek Antalya ilindeki trafik düzensizliğine, yasak park yapılması gibi konularda haberler yaptırma gayreti içerisinde bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, otopark sahibinin polislere çektikleri araç sayısına göre verilecek rüşvetin hesaplamasının yer aldığı notlar da ele geçirilmiştir.\"

OTOPARK SAHİBİNDEN ŞUBE MÜDÜRÜNE TALİMAT

Tape kayıtlarında, şube müdürü M.S.\'nin, otopark sahibi O.Ö.\'in isteklerini yerine getirdiğinin de tespit edildiğine dikkat çekilerek, “M.S. kendisine talimatlar içeren mesajlar atan O.Ö.\'e herhangi bir cevap vermediği tape kayıtlarına yansımıştır. O.Ö. tarafından görevli polis memurlarının sorumluluk alanlarına ilişkin değişiklik yapılması talepleri de M.S. tarafından yerine getirilmiştir. Araç çekim işlerinin yavaşlaması üzerine örgüt lideri konumundaki O.Ö., araç çekimi için M.S.\'den özel bir ekip kurmasını talep etmiş ve sadece araç çekimi işiyle uğraşacak personel görevlendirmesi yapılmıştır.\"

İddianamede, dinlenen diğer polis memurlarının da kendi aralarında rüşvet paylaşımı yaptıklarının tespit edildiği vurgulandı. Ayrıca, otopark işletmesinde çalışan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli Ö.E.\'nin, polis memurlarının rüşvet karşılığında otoparka araç çektikleri yönündeki beyanını doğrular nitelikte tapelerin olduğu ifade edildi.

Rüşvet suçunu işleyen polislerin, bir diğer otopark işletmecisi M.H.T. ile irtibatta olduğunun tape kayıtlarında sabit olduğuna dikkat çekilen iddianamede, M.H.T.\'nin de önceden belirlenen fiyat tarifesi üzerinden polislere çektikleri araç başına rüşvet verdiği ve çıkar amaçlı kurulan örgüt mensubu olarak diğer şüphelilerle aynı amaç doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.

Gazeteci A.B.\'nin ise örgüt lideri O.Ö. ile irtibatlı olduğu ve haksız kazanç temin etmek için araç çekim işlemlerinin artırılması amacıyla, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü\'ne kamuoyu baskısı oluşturmak adına, İl Emniyet Müdürü\'nün görevini yapmadığı iftirasını atarak, karalayıcı haberler yapmaktan bahsettiğine dikkat çekilen iddianamede, \"Bu talimatlar doğrultusunda gazeteci A.B.\'nin, çarkın dönmesi ve hızlanması adına şüpheli O.Ö.\'nün çıkarlarına hizmet eden haberler yaptırdığı anlaşılmıştır\" denildi.

Antalya eski Milletvekili B.K.\'nin şüpheli otopark sahibi O.Ö. ile yaptığı telefon görüşmesinin de kayıtlara geçtiğine vurgu yapılırken, \"Şüpheli B.K., şüpheli O.Ö.\'in yönlendirmesiyle araçların otoparka çekilmesi hususunda emniyet müdürü ile görüştüğünün tespit edildiği, böylece şüpheli B.K.\'nin söz konusu örgüt yapılanmasının faaliyetlerine dahil olduğu anlaşılmaktadır\" notu düşüldü.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan otopark çalışanı Ö.E. de eski milletvekili B.K.\'nin otoparkın gizli sahibi olduğunu iddia ederek, \"B.K. her gün sabah saat 09.00\'da otoparka gelir\" dedi.

FETÖ\'CÜ İFTİRASI

İddianamede, otopark işletmecisi O.Ö.\'in, şüpheli Ş.T. ile yaptığı telefon görüşmesinin de detayına yer verildi. Araç çekim işlerinin azalmasında sorumlu tutulan Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Gencer\'in görevinden alınması için siyasilerle irtibata geçilmesi için O.Ö. ve Ş.T\'nin kendi aralarında konuştukları belirlendi. Cem Gencer\'in FETÖ/PDY ile ilişkisinin olduğuna dair mesnetsiz iftiralarda bulunulduğu, O.Ö. ile şüpheli Ş.T.\'nin telefon görüşmesinde bunun doğrulandığı hatırlatıldı. Tape kayıtlarında Ş.T.\'nin, \"Cem Gencer değil mi tamam tamam. Mesajı verdik, pek de inanmadılar. Ciddiymiş dedim, FETÖ\'cülükten falan dedim. Biri dedi mi olur biter. Dedim yani bu işler böyledir\" dediğine vurgu yapıldı.

Sanıklar hakkında açılan dava, gelecek günlerde Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek.



FOTOĞRAFLI